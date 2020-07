‘Kritiek is er in Nederland altijd, misschien ook als hij Barça had gekozen’

Matthijs de Ligt kende een moeizame eerste paar maanden bij Juventus, maar de centrale verdediger heeft zich inmiddels opgewerkt tot een van de steunpilaren van de aanstaande kampioen van Italië. In Nederland is het commentaar op de keuze van de centrale verdediger inmiddels ook wat verstomd, zo merkt Jan Peters op. Hij speelde in het verleden voor Genoa en Atalanta en denkt dat De Ligt de juiste keuze heeft gemaakt.

“Kritiek is er in Nederland toch altijd. Als hij voor Barcelona had gekozen, dan was er misschien ook kritiek gekomen, omdat die club in een neerwaartse spiraal zit dit seizoen. Ik snapte zijn keuze wel. Italië is een voetballand waar veel waardering is voor goede verdedigers. Uiteindelijk is zijn keuze ook goed uitgepakt. Ik denk dat hij positief mag terugkijken op zijn eerste jaar”, vertelt de oud-middenvelder in gesprek met De Telegraaf.

Bryan Roy, die een verleden kent bij Foggia, noemt Juventus zelfs ‘de beste keuze die De Ligt kon maken’. De oud-aanvaller stelt dat de Oranje-international in de Serie A echt leert verdedigen: “De beste trainers ter wereld als het om verdedigen gaat, zitten in Italië. Daar hebben ze nog echt linietrainingen, waarbij ze met vier verdedigers leren als eenheid te verdedigen. Algoritmisch verdedigen noemen ze dat.”

Peters moet wel toegeven dat De Ligt in het begin wat problemen had: “Die spitsen in Italië zijn wel een stuk leper dan die in de Eredivisie. Als je een keer gedold wordt door zo’n spits en je hebt een dergelijk prijskaartje aan je hangen (75 miljoen euro, red.), dan word je in de Italiaanse pers direct afgebrand. En dan had hij ook nog de pech van een paar ongelukkige handsballen.” Hij vindt echter dat de verdediger zich hier goed van heeft hersteld: “Er staat echt iemand achterin. Hij etaleert zich als een bink en dat als 20-jarige. Hij gaat alleen nog maar groeien. Als je zo presteert, is Italië ook een land waar je snel respect krijgt. Dat zie je nu ook terug.”