Jaap Stam behaalt nieuw succes na overwinning op Frank de Boer

Jaap Stam heeft in de nacht van woensdag op donderdag een volgend succes weten te boeken als trainer van FC Cincinnati. De opvolger van Ron Jans was met zijn ploeg met 2-0 te sterk voor New York Red Bulls, waardoor Cincy doorstoot naar de knockout-fase van het MLS Is Back-toernooi. Stam en zijn ploeg gingen in de eerste wedstrijd van het toernooi nog met 4-0 onderuit tegen Columbus Crew, maar hebben zich hierna toch weten te herpakken.

Vorige week donderdag was er zonder Jürgen Locadia al de zege op het Atlanta United van Frank de Boer en de aanvaller ontbrak ook nu weer tegen New York Red Bulls. Cincinnati kwam desondanks op slag van rust op voorsprong via Yuya Kubo en twaalf minuten na de onderbreking volgde via een eigen doelpunt van Forian Valot ook de 2-0. De Red Bulls zetten daarna nog aan, maar slaagden er niet meer in om dichterbij te komen.

Dit betekent dat het toernooi er voor New York, net als voor Atlanta United, alweer op zit. De Red Bulls komen net een doelpunt te kort om als een van de beste nummers drie alsnog door te bekeren. Siem de Jong maakte aan de kans van Cincinnati overigens met nog ruim twintig minuten te spelen als invaller zijn entree: hij verving doelpuntenmaker Kubo.