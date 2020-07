Grote zorgen om Stefan de Vrij; AS Roma haalt gigantisch hard uit

Internazionale heeft woensdagavond opnieuw punten laten liggen in de Serie A. Drie dagen na de 2-2 remise bij AS Roma volgde in eigen huis een doelpuntloos gelijkspel tegen Fiorentina: 0-0. Bij de grootmacht uit Milaan zullen er zorgen zijn om Stefan de Vrij, die uitviel met een knieblessure. Tegelijkertijd won AS Roma met liefst 1-6 van het al gedegradeerde SPAL, terwijl Napoli eerder op de avond onfortuinlijk met 2-1 onderuit ging op bezoek bij Parma.

Internazionale - Fiorentina 0-0

De Vrij begon bij Inter in de basis, maar zijn wedstrijd duurde slechts 23 minuten. De Oranje-international liep in de openingsfase een knieblessure op en moest zich uiteindelijk laten vervangen door Andrea Ranocchia. Inter beleefde sowieso een frustrerende eerste helft, die weliswaar werd gedomineerd maar geen doelpunten opleverde. De grootste kans voor rust was voor Romelu Lukaku: hij stuitte van dichtbij op doelman Pietro Terracciano. Terracciano keepte voortreffelijk en zat Inter aan het begin van de tweede helft opnieuw dwars, ditmaal door een inzet van Alexis Sanchéz tegen de paal te duwen. Aan de overzijde voorkwam Samir Handanovic een doelpunt van Pol Lirola. In de slotfase oogden beide teams dreigend, maar een winnende treffer bleef uit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Juventus 34 25 5 4 36 80 2 Atalanta 35 22 8 5 51 74 3 Internazionale 35 21 10 4 38 73 4 Lazio 34 21 6 7 32 69 5 AS Roma 35 18 7 10 22 61 6 AC Milan 35 17 8 10 11 59 7 Napoli 35 16 8 11 9 56 8 Sassuolo 35 13 9 13 4 48 9 Hellas Verona 35 11 13 11 0 46 10 Parma 35 12 7 16 -2 43 11 Fiorentina 35 10 13 12 -2 43 12 Bologna 35 11 10 14 -10 43 13 Cagliari 34 10 12 12 -1 42 14 Sampdoria 35 12 5 18 -12 41 15 Torino 35 11 5 19 -21 38 16 Udinese 34 9 9 16 -16 36 17 Genoa 35 9 9 17 -21 36 18 Lecce 35 8 8 19 -32 32 19 Brescia 35 6 6 23 -41 24 20 SPAL 35 5 4 26 -45 19

SPAL - AS Roma 1-6

AS Roma ging zonder Justin Kluivert, die genoegen moest nemen met een plekje op de reservebank, voortvarend van start in Ferrara. Een halve omhaal van Lorenzo Pellegrini werd in de tiende minuut matig verwerkt door doelman Karlo Letica, waarna de rebound een prooi was voor Nikola Kalinic: 0-1. SPAL wist vervolgens langszij te komen via Alberto Cerri, maar dankzij een prachtig doelpunt van Carles Pérez herstelde AS Roma zijn voorsprong op slag van rust toch weer in ere. De Spaanse rechtsbuiten zette een verdediger van SPAL op de rand van het strafschopgebied van de bal, waarna hij vanbinnen de zestien met een verwoestende uithaal de verre hoek vond: 1-2. Via Aleksandar Kolarov, Bruno Peres (tweemaal) en Nicolò Zaniolo liepen de Romeinen na rust uit naar een monsterscore. De 1-6 van Zaniolo was wonderschoon en kwam tot stand na een solo vanaf eigen helft. Kluivert deed het laatste kwartier als invaller mee.

Parma - Napoli 2-1

Arbiter Antonio Giua en videoscheidrechter (VAR) Davide Massa eisten absolute hoofdrollen voor zichzelf op in het Stadio Ennio Tardini. De twee kenden samen drie strafschoppen toe en drukten zo nadrukkelijk hun stempel op de wedstrijd. Met name de penalty die Dejan Kulusevski in de 86ste minuut verdiende was spotgoedkoop. De vleugelaanvaller van Parma was in de zestien voor Kalidou Koulibaly gekropen en zocht vervolgens zelf opzichtig contact met de verdediger van Napoli. Giua en Massa trapten in de duikeling van Kulusevski, die vervolgens zelf vanaf elf meter uitgroeide tot matchwinner. Daarvoor hadden beide teams elkaar in evenwicht gehouden door benutte strafschoppen van (Gianluca Caprari) in de blessuretijd van de eerste helft en Lorenzo Insigne (Napoli) kort na rust