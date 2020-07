Liverpool viert kampioensfeest na sensationele kraker tegen Chelsea

Liverpool heeft er woensdagavond voor gezorgd dat de strijd om de Champions League-plekken in Engeland razendspannend blijft. De manschappen van manager Jürgen Klopp wonnen in een bloedstollende strijd met 5-3 van Chelsea, dat daardoor op de laatste speeldag tegen Wolverhampton Wanderers aan de bak moet om het miljardenbal volgend seizoen te halen. Trent Alexander-Arnold gaf zijn dertiende assist dit seizoen, meer dan een verdediger ooit haalde in de Premier League. Het oude record stond ook al op zijn naam: vorig seizoen gaf de rechtsback twaalf beslissende voorzetten. Liverpool krijgt na de wedstrijd de kampioensbeker uitgereikt.

Na een vrijwel gelijkopgaande openingsfase duurde het tot de 23ste minuut voordat Liverpool voor het eerst scoorde. Keita pikte een meter of 25 van het doel de bal op, dribbelde een stukje naar voren en trof vervolgens vernietigend de kruising: 1-0. Ook het volgende doelpunt van Liverpool, een kwartier later, kwam van grote afstand, weliswaar met een stuk minder snelheid: Trent Alexander-Arnold tekende met een geplaatste bal uit een vrije trap schitterend voor 2-0.

Daarmee was het nog lang niet gedaan wat betreft doelpunten in de eerste helft. Georginio Wijnaldum vond de bal in de 43ste minuut uit een soort scrimmage na een hoekschop voor zijn voeten en pegelde hem zonder twijfel in het dak van het doel: 3-0. De Oranje-international zal gedacht hebben daarmee de ruststand op het scorebord te hebben gezorgd, maar Olivier Giroud deed in de blessuretijd wat terug namens Chelsea. Liverpool-doelman Alisson Becker kreeg niet meer dan een hand achter een hard schot van Willian, waarna de Franse spits in de rebound kon profiteren: 3-1.

Ook in de tweede helft bleef het doelpunten regenen. Tien minuten na rust gaf Alexander-Arnold opnieuw blijk van zijn schitterende traptechniek, ditmaal door de bal met een voorzet perfect op het hoofd te plaatsen van Roberto Firmino: 4-1. Een nieuwe klap voor Chelsea dus, dat met invallers Christian Pulisic en Tammy Abraham vrijwel direct iets terugdeed. Eerstgenoemde speelde zich in een knappe dribbel langs drie verdedigers en legde de bal opzij naar Abraham, die rustig intikte: 4-2. Pulisic kreeg kort daarna een enorme kans om de spanning helemaal terug te brengen, maar de Amerikaan mikte ditmaal in vrije positie voorlangs.

Pulisic liet het er niet bij zitten en creëerde luttele minuten later een nieuwe kans voor zichzelf. De 21-jarige aanvaller ontving een hoge bal van Callum Hudson-Odoi, draaide vanuit zijn rug weg bij Alexander-Arnold, en volleerde uit de draai in het dak van het doel: 4-3. Chelsea drukte Liverpool daarna achteruit, maar werd geslacht in de counter. Na een vrije trap van de tegenstander kwamen the Reds er razendsnel uit, waarna Andy Robertson vanaf de linkerflank met een lage voorzet Alex Oxlade-Chamberlain bediende: 5-3.