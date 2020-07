Premier League kent tweede promovendus na bloedstollende laatste speeldag

West Bromwich Albion keert na een afwezigheid van twee seizoenen terug in de Premier League. Het elftal van manager Slaven Bilic beleefde woensdagavond een bloedstollende laatste speeldag in de Championship, maar had uiteindelijk aan een 2-2 gelijkspel tegen Queens Park Rangers voldoende om de tweede plaats veilig te stellen. West Brom promoveert zodoende in het kielzog van kampioen Leeds United naar de Premier League.

Op de laatste speeldag van het seizoen maakten in theorie drie teams nog kans op het laatste directe promotieticket. West Brom begon de avond weliswaar als de nummer van de ranglijst, maar had slechts een voorsprong van één punt op Brentford, terwijl ook Fulham met twee punten minder nog op het vinkentouw zat. West Brom had vanavond overduidelijk last van zenuwen, want the Baggies kwamen na ruim een half uur verrassend op achterstand door een doelpunt van Ryan Manning: 0-1.



West Brom werd vervolgens echter op sleeptouw genomen door Grady Diangana. De 22-jarige huurling van West Ham United scoorde vlak voor en vlak na rust en bracht West Brom zo aan de leiding. Het team van Bilic gaf de voorsprong echter toch weer uit handen door een tegendoelpunt van Eberechi Eze. Daarmee gaf het zowel Brentford als Fulham een uitgelezen mogelijkheid om te profiteren.

Brentford en Fulham faalden beiden echter. Brentford verloor op eigen veld met 1-2 van Barnsley, terwijl Fulham op bezoek bij Wigan Athletic niet verder kwam een 1-1 remise. Daardoor behoudt West Brom zijn tweede plaats en resteren de play-offs voor Brentford en Fulham. Zij zullen samen met Cardiff City en Swansea City gaan strijden om het laatste Premier League-ticket. Wigan Athletic, Charlton Athletic en Hull City degraderen uit de Championship en zullen volgend seizoen actief zijn in de League One, het derde voetbalniveau in Engeland.