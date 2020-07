De Telegraaf: Ajax brengt vrijdag groot nieuws over Naci Ünüvar

Naci Ünüvar en Devyne Rensch blijven langer bij Ajax. De twee zeventienjarige talenten zetten aanstaande vrijdag beiden hun handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2023, zo weet De Telegraaf. Aanvankelijk weigerden Ünüvar en Rensch hun tot medio 2022 doorlopende verbintenissen te verlengen, maar Ajax lijkt er toch in te zijn geslaagd het duo langer te binden.

Met name de aanstaande contractverlenging van Ünüvar zal de supporters van Ajax verblijden. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller staat te boek als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers en mocht begin dit kalenderjaar al debuteren in de hoofdmacht. Ünüvar kreeg van trainer Erik ten Hag een kwartier speeltijd tegen tweededivisionist SV Spakenburg en wist direct te scoren, uit een zelf verdiende strafschop.

Ten Hag deed sindsdien geen beroep meer op Ünüvar, maar zal ongetwijfeld tevreden zijn met het langer vastleggen van de belofte, die afgelopen seizoen namens Jong Ajax tien wedstrijden speelde in de Keuken Kampioen Divisie. Voor Rensch geldt dat hij nog wacht op zijn debuut in het betaald voetbal. Hij staat volgens De Telegraaf op De Toekomst te boek als een ‘moderne verdediger’, maar mocht nog niet opdraven in Ajax 1 of Jong Ajax.

Ünüvar en Rensch zijn na Ryan Gravenberch de volgende grote talenten die Ajax langer aan zich heeft weten te binden. Daarmee is de taak van directeur voetbalzaken Marc Overmars echter nog niet volbracht: Brian Brobbey, Sontje Hansen, Kenneth Taylor en Anass Salah-Edinne moeten volgens De Telegraaf de volgende jongelingen worden die een nieuw contract met Ajax gaan tekenen.