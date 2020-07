Bart Vriends imponeert op landelijke tv: ‘Ik had opeens Patty Brard aan de lijn’

Bart Vriends zag zijn leven de afgelopen week een beetje veranderen. De verdediger van Sparta Rotterdam deed mee aan de populaire televisiequiz De Slimste Mens en maakte daarin indruk door drie afleveringen op rij te winnen. Daardoor kwam de normaal vrij anoniem levende Vriends in het middelpunt van de aandacht. "Ja, op social media en af en toe in de stad. En ik had opeens Patty Brard van Shownieuws aan de lijn. Ja, dan gaat het hard, dan kun je ophouden", lacht de 29-jarige mandekker tegenover FOX Sports.

Het seizoen van De Slimste Mens wordt een tijd van tevoren opgenomen. "De opnames waren eigenlijk heel relaxed, maar toen het eenmaal werd uitgezonden was ik me nog niet bewust van de impact van anderhalf miljoen kijkers elke avond", glimlacht Vriends. "Dat was nogal wat. Maar het was waanzinnig leuk om mee te doen."

Van zijn ploeggenoten bij Sparta kreeg de 29-jarige achterhoedespeler niet zoveel reacties. "Ik geloof niet dat ze hebben gekeken. Ik krijg af en toe een "hé, slimste mens" naar mijn hoofd geslingerd, maar ik geloof dat tachtig procent het niet gezien heeft", zegt Vriends, die zich competitief toonde bij De Slimste Mens. "Ik zit daar wel om te winnen. Ik zit wel heel goed op te letten of andere spelers iets laten liggen. Ik merkte aan andere spelers dat ze een beetje in slaap sukkelden als een ander bezig was. Ik ben natuurlijk wel een beetje gewend om onder druk te presteren."

Vriends vindt het jammer dat er rond voetballers blijkbaar nog altijd een stigma hangt. "Het feit dat het zoveel teweegbracht, komt voor tachtig procent door het feit dat ik een voetballer ben en dat men het er niet van verwacht. Dat vind ik een beetje achterhaald stereotype. Ik heb met zoveel gasten gespeeld met wie je best een leuk gesprek over de wereld kan voeren. Blijkbaar heerst het nog steeds, maar ik hoop dat ik een heel kleine bijdrage heb kunnen leveren."