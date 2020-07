Mason Greenwood schiet Manchester United prachtig in poleposition

Manchester United heeft woensdagavond met de nodige moeite een punt veiliggesteld in het thuisduel met West Ham United. Het elftal van Ole Gunnar Solskjaer had het zwaar tegen de Londenaren en kwam achter na een ongelukkige handsbal van Paul Pogba, maar een fantastisch combinatiedoelpunt van Mason Greenwood bood uitkomst: 1-1. Manchester United heeft zondag tegen Leicester City aan een punt genoeg om een Champions League-ticket veilig te stellen. West Ham is door het punt definitief veilig in de Premier League.

De eerste 45 minuten op Old Trafford stonden niet bol van grote kansen. Manchester United probeerde wel de aanval te zoeken, maar ontbeerde creatieve oplossingen om zich door de defensie van West Ham United te spelen. Kansjes waren er wel voor de thuisploeg: zo vuurde Antony Martial eerst op doelman Lukasz Fabianski en daarna net over, terwijl ook Marcus Rashford na een half uur spelen op de Poolse goalie stuitte.

West Ham United had tot aan de 45ste minuut eigenlijk alleen gevaar gesticht met een kopbal van Angelo Ogbonna, maar werd op slag van rust letterlijk een handje geholpen door Pogba. De Fransman stak in een reflex zijn armen voor zijn gezicht, toen hij een vlammend schot van Declan Rice op zich af zag komen. Michail Antonio benutte vervolgens de penalty: 0-1. Timothy Fosu-Mensah was voor het tweede competitieduel in de basis begonnen bij Manchester United, maar de rechtsback moest zijn plek na de moeizame eerste helft van the Red Devils in de rust afstaan aan Aaron Wan-Bissaka.

Lang zou de achterstand van United niet blijven staan, want zes minuten na rust volgde de gelijkmaker. Greenwood combineerde er in en rond de zestien lustig op los met Antony Martial, en schoot de bal na de prachtige dubbele combinatie met de Fransman snoeihard tegen de touwen: 1-1. Na de schitterende goal maakte West Ham van de twee teams de meeste aanspraak op een nieuwe treffer: verdediger Harry Maguire blokte ternauwernood een inzet van Jarrod Bowen, terwijl doelman David de Gea knap redde op een half geblokt schot van diezelfde aanvaller.

Daarna vloog een afstandsknal van Rice net over de kruising bij de geklopte De Gea en had West Ham opnieuw pech toen Antonio van dichtbij over kopte uit een vrije trap van Mark Noble. Een individuele actie van Greenwood bood invaller Odion Ighalo in de slotfase nog een kans voor United, maar de spits mikte naast.