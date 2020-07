Pogba afgemaakt na ‘beschamende’ actie: ‘Moeilijk om hem dit te vergeven’

Gary Neville en Patrice Evra zijn teleurgesteld over de manier waarop Paul Pogba woensdagavond een strafschop veroorzaakte in de thuiswedstrijd van Manchester United tegen West Ham United. De Franse middenvelder blokte een kiezelharde trap van Declan Rice in de eigen zestien met de handen, waarna Michail Antonio West Ham vanaf elf meter op voorsprong schoot.

Rice nam het doel van United in de slotfase van de eerste helft onder vuur vanbuiten het strafschopgebied, waarna Pogba in de zestien met de handen voorkwam dat de bal het doel kon bereiken. Het leek een reflex van de Fransman, maar volgens Neville had hij beter moeten weten. "Het is rubbish, gewoon rubbish. Beschamend", is de oud-verdediger van United bij Sky Sports hard in zijn oordeel.

Ook Evra is van mening dat Pogba de strafschop had kunnen voorkomen, door weg te duiken óf met het gezicht contact te maken met het bal. "De fans van United hadden Pogba graan zien bloeden”, zegt de oud-back. "Ik had direct door dat Pogba zijn handen had gebruikt nadat ik hem zonder bloed zag opstaan."

"De fans van United hadden Pogba graan zien bloeden, zelfs als hij zijn neus had gebroken. Hij heeft een grote fout gemaakt en het is moeilijk om hem deze fout te vergeven", vervolgt Evra. "Paul weet dat de arbiter de videoscheidsrechter (VAR) kan raadplegen en vandaag is het niet Stevie Wonder die in de VAR-kamer zit." Overigens wist United kort na rust via Mason Greenwood alweer de 1-1 op het scorebord te zetten.