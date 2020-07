Feyenoord grijpt naast komst oude bekende: ‘Dat kan de club niet betalen’

Calvin Verdonk keert voorlopig niet terug bij Feyenoord. Voetbal International pakte vorige week uit met het nieuws dat de Rotterdamse club de linksback graag zou inlijven, maar hetzelfde weekblad weet nu te melden dat hij financieel onhaalbaar is. Verdonk zit momenteel zonder club, maar ziet het desondanks niet zitten om onder de huidige voorwaarden terug te keren op het oude nest.

Verdonk liep op 1 juli jongstleden uit zijn contract bij Feyenoord, nadat hij vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor FC Twente. De 23-jarige verdediger leek een halfjaar geleden nog op weg naar Los Angeles Galaxy, maar die overgang ketste toen af. Hij speelde de voorbije voetbaljaargang in de Eredivisie 24 wedstrijden voor FC Twente en sloeg vervolgens transfervrij de deur achter zich dicht in De Kuip.

Feyenoord zag echter wel heil in een hernieuwde samenwerking met Verdonk, nadat Tyrell Malacia een operatie moest ondergaan wegens een heupblessure. Malacia moet in ieder geval de gehele voorbereiding op het nieuwe seizoen aan zich voorbij laten gaan, waardoor trainer Dick Advocaat graag Verdonk tot de jaarwisseling had verwelkomd als back-up van Ridgeciano Haps. 'Dat kan de club niet betalen', klinkt het echter.

Voor Verdonk blijft de zoektocht naar een nieuwe werkgever zodoende voortduren. De voormalig Nederlands jeugdinternational diende behalve Feyenoord en FC Twente eerder ook PEC Zwolle en NEC al in zijn prille loopbaan. Verdonk heeft zijn zinnen naar verluidt gezet op een buitenlands avontuur.