FIFA 21 krijgt debutant op cover: ‘Dit is een nieuwe mijlpaal voor mij’

EA Sports heeft woensdagmiddag de cover van het nieuwe deel in de FIFA-voetbalgamesreeks gepresenteerd. Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé is de speler die te bewonderen is op de hoes van FIFA 21. Het nieuwe deel in de reeks zal op 9 oktober in de winkels liggen.

“Het is een droom die uitkomt om op de cover van FIFA te staan. Dit is een nieuwe mijlpaal in mijn reis van Bondy via Clairefontaine naar winst van het WK”, reageert Mbappé op zijn uitverkiezing. “Ik speel dit spel al van jongs af aan en het is een eer om een generatie voetballers te vertegenwoordigen en bij de groep geweldige spelers te horen die mij voorgegaan is.”

Voor Mbappé is het de eerste keer dat hij op de cover van een FIFA-game te zien is. De aanvaller van PSG krijgt gezelschap van Erling Braut Haaland, Trent Alexander-Arnold en João Félix, die zijn gestrikt als de zogenaamde andere ambassadeurs van het spel. Mbappé is de opvolger van Eden Hazard: de dribbelaar van Real Madrid sierde de cover van FIFA 20.