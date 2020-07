‘De nieuwe Ronaldo’ lijkt voor megabedrag op weg naar de Premier League

Joelson Fernandes wordt alom begeerd. Onder meer Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund en RB Leipzig volgen de verrichtingen van de zeventienjarige linksbuiten van Sporting Portugal op de voet. 'De nieuwe Cristiano Ronaldo' lijkt volgens de laatste berichten echter op weg naar Arsenal. De Londenaren zouden bereid zijn de afkoopclausule van het toptalent ter hoogte van maar liefst 45 miljoen euro te lichten. De Engelse club heeft naar verluidt al gesprekken gevoerd met de rappe vleugelspeler. Met Fernandes haalt Arsenal een sensatie in huis, zo verzekeren media uit Portugal.

Door Tim Siekman

Op 1 juli was het grote moment aangebroken: Fernandes mocht debuteren voor de hoofdmacht van Sporting. Dankzij zijn korte invalbeurt tegen Gil Vicente (2-1 winst) groeide de buitenspeler uit tot een van de jongste debutanten van Os Leões ooit. Met zijn zeventien jaar, vier maanden en drie dagen passeerde hij zelfs Ronaldo, die zeventien jaar, acht maanden en twee dagen oud was bij zijn vuurdoop. De wereldster van Portugal maakte op 14 augustus 2002, een halfjaar voor de geboorte van Fernandes, zijn eerste minuten bij het eerste van Sporting in de Champions League-kwalificatiewedstrijd tegen Internazionale (0-0). Het is daarom niet verwonderlijk dat Fernandes wordt vergeleken met CR7.

Sporting heeft in de loop der jaren veel talent op de flanken laten doorstomen naar het topvoetbal. Naast Ronaldo gelden ook onder anderen Luis Figo, Nani en Ricardo Quaresma als succesvolle jeugdproducten van de Portugese topclub. Door zijn snelheid, balvaardigheid en passeeracties wordt de naam van Fernandes vaak in één adem genoemd met deze bekende buitenspelers. "Dat klopt, die link wordt vaker gelegd. Het zorgt wel voor wat extra druk op mijn schouders", aldus de jongeling tegenover O Jogo. "Ik probeer hun voorbeeld in ieder geval te volgen en iedere wedstrijd mijn uiterste best te doen."

Joelson Fernandes ?? Rumors: Arsenal wants to sign him ?? pic.twitter.com/LX2O4Wr7jB — Mordis Gooner?? (@maldivegooner) July 21, 2020

'Vergeet zijn naam niet!'

Fernandes heeft voetbalbloed door zijn aderen stromen. Vader Eusebio Mango speelde in de jeugd bij FC Porto en Sporting en kwam later uit in de lagere divisies in Portugal. Fernandes speelde in zijn eerste levensjaren bij Academia Valusa do Bairro Militar, een amateurclub vlak buiten Bissau, de hoofdstad van het Afrikaanse land Guinee-Bissau. Het gezin besloot in 2014 naar Portugal te verhuizen in de hoop een beter leven te kunnen leiden. Het talent van de elfjarige Fernandes werd snel opgepikt door scouts van Sporting. Ieder weekend moest hij 250 kilometer afleggen van hun huis in Aveiro naar Lissabon om met zijn teamgenoten te kunnen spelen. Toen Fernandes dertien jaar was, sloot hij permanent aan in de opleiding van Os Leões en verkaste het gezin naar de hoofdstad van Portugal. Sindsdien is zijn ster rijzende.

Fernandes moest steevast duels uitvechten met jeugdspelers die enkele jaren ouder waren. Ook in de diverse jeugdelftallen van Portugal, bij de Onder-15, Onder-16 en de Onder-17, was de buitenspeler vaak de jongste. In het begin van het huidige seizoen mocht Fernandes het proberen bij de Onder-23 van Sporting. Met 5 doelpunten en 2 assists in 28 wedstrijden maakte de piepjonge aanvaller een sterke indruk tegen spelers die soms wel zes jaar ouder waren. "Ja, het was wennen, maar het is nu normaal voor mij dat ze ouder zijn", gaf Fernandes koeltjes aan. "Om dit te overwinnen moet ik sneller denken en sneller handelen. Dat maakt je een goede speler. Je móét wel met oudere spelers voetballen om beter te worden."

Vlak na zijn zestiende verjaardag in februari vorig jaar kreeg Fernandes promotie naar het eerste. Hoewel hij regelmatig mocht meetrainen bij de hoofdmacht, wilde Sporting niet overhaasten met zijn debuut in het profvoetbal. Tijdens de lockdown vanwege het coronavirus bleef Fernandes doortrainen in afwachting van zijn eerste minuten. Zo oefende hij op straat, vlak bij hun huis, samen met zijn broertje Sana om hun conditie en kwaliteiten op peil te houden. Portugese media steken de hoop op een nieuwe wereldster inmiddels niet meer onder stoelen of banken. "Vergeet zijn naam niet!", zo schreef bijvoorbeeld Victor Espadinha. "Hij wil altijd dribbelen, altijd zijn tegenstander het nakijken geven. Zulke uitzonderlijke vaardigheden heb ik lange tijd niet gezien! Een nieuwe Paulo Futre", doelde de journalist op de voormalig linksbuiten annex 44-voudig Portugees international, die actief was bij onder andere Sporting, Porto, Benfica, Atlético Madrid en AC Milan.

'Het is enorm vleiend'

Inmiddels staat de teller van Fernandes in de hoofdmacht op 4 wedstrijden en 67 speelminuten. Sporting wil de aanvaller dolgraag binden tot medio 2025, maar vooralsnog is er van een nieuwe deal geen sprake. Fernandes ligt nog tot de zomer van 2022 vast, waardoor de tijd begint te dringen voor de Portugese topclub. Zaakwaarnemer Kia Joorabchian schermt met interesse van Europese topclubs en zou door zijn goede band met Arsenal een overstap naar Londen in een handomdraai kunnen klaarspelen. Het valt echter te bezien of er clubs zijn die tientallen miljoenen euro's op tafel willen leggen voor de groeibriljant.

De verhalen over de concrete interesse van Arsenal zijn hardnekkig, maar 45 miljoen euro is zelfs voor de Premier League-club, zeker in coronatijd, een zeer fors bedrag. Met een afkoopclausule van tachtig miljoen euro hoopt Sporting jagende clubs in de toekomst af te schrikken, maar dan moet Fernandes wel zijn krabbel zetten onder de nieuwe verbintenis. "Het is enorm vleiend", zei Fernandes eerder over de plannen van Sporting én de interesse vanuit het buitenland. "Ik denk dat het betekent dat ik goed werk verricht. Ik heb me nog niet veel beziggehouden met de vermeende interesse van andere clubs. Ik wil niet al te veel nadenken over de perikelen rond mijn contract en een mogelijke transfer. Ik wil gewoon voetballen."