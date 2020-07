‘Luis Suárez had voor niemand respect, hij rende dwars door iedereen heen’

Steven Gerrard speelde tijdens zijn lange loopbaan bij Liverpool samen met een aantal spelers van wereldklasse, waaronder Luis Suárez. De huidige spits van Barcelona werd in 2011 door the Reds voor ruim 26 miljoen euro overgenomen van Ajax en Gerrard had al snel door dat hij met een bijzondere speler te maken had.

“Veel spitsen die wij aantrokken hadden wel respect voor mannen als Jamie Carragher. Suárez had op de training echter voor niemand respect, op een goede manier”, blikt Gerrard terug in een podcast van de BBC. “Hij kleunde erin, hij gebruikte zijn ellebogen en ik dacht nog: dat soort dingen zie je normaal niet op de training, dan zie je altijd veel respect. Luis rende echter dwars door iedereen heen en bezorgde de verdedigers handenvol werk. Je zag meteen al dat het geen weken, maar dagen zou duren voordat hij een topspeler zou worden voor Liverpool.”

Gerrard en Suárez slaagden er in hun tijd bij Liverpool niet in om de landstitel te winnen en de clubicoon moest tot dit jaar wachten op een kampioenschap van zijn club. Gerrard, tegenwoordig trainer van het Schotse Rangers FC, beleefde de landstitel van het keurkorps van Jürgen Klopp van een afstandje, als supporter: “Ten eerste is het voor mij fantastisch om afscheid te kunnen nemen van een paar demonen, zeker die van 2014.” Liverpool gaf in dat seizoen de landstitel, mede door een slippertje van Gerrard zelf, in de laatste speelronden uit handen.

“Als Liverpool-fan en oud-speler, ken ik de lange, lange periode van wachten maar al te goed. Ik heb nog steeds contact met veel spelers in de kleedkamer en zij hebben die pijn ook met mij gedeeld. Het is fantastisch geweest voor iedereen die bij de club betrokken is, maar het heeft bij mij als oud-speler ook tot gemengde gevoelens geleid. Om eerlijk te zijn verkeer ik nog steeds in de zevende hemel na alle aandacht die eraan is besteed op televisie en alle emoties die in het rond vlogen.”