‘Peter Bosz wil Kai Havertz vervangen door voormalig Ajax-doelwit’

Peter Bosz houdt rekening met een zomers vertrek van spelmaker Kai Havertz, die volgens BILD donderdag officieel een transferverzoek gaat indienen bij Bayer Leverkusen. Goal weet te melden dat Reinier de belangrijkste kandidaat is om hem tijdelijk op te volgen bij de verliezend bekerfinalist. Er is reeds gesproken met Real Madrid over een huurdeal voor de aanvallende middenvelder, zo klinkt het.

De pas achttienjarige Braziliaan werd in januari door Real voor dertig miljoen euro overgenomen van Flamengo. Tot nu toe bleef zijn inbreng in Madrid beperkt tot drie optredens namens het beloftenelftal van de Koninklijke. De technische leiding van Real denkt dat een verhuurperiode in Leverkusen alleen maar goed kan zijn voor de ontwikkeling van de nog onervaren Reinier, wiens contract in het Santiago Bernabéu nog zes seizoenen doorloopt. Ajax wilde afgelopen seizoen ook ver gaan voor Reinier en legde zelfs een openingsbod neer van 25 miljoen euro. Een overgang naar Amsterdam bleek er echter niet in te zitten.

De kampioensvideo van Real Madrid 2019-2020

Reinier kwam door zijn prestaties in 2019 in het shirt van Flamengo onder de aandacht van de scouts van Real. De aanvallend ingestelde middenvelder veroverde vorig jaar naast de Braziliaanse titel ook de Copa Libertadores. Mede dankzij deze dubbelslag eindigde de eveneens door Real Valladolid begeerde Reinier op de vierde plaats van de NxGn 2020-lijst van Goal. Trainer Zinédine Zidane liet in juni in de Spaanse media nog optekenen dat hij in de winteraankoop een toekomstige basisspeler ziet.

Ondertussen wacht Bosz af wat er gaat gebeuren met Havertz, die dus op weg lijkt naar Chelsea. Bayer Leverkusen houdt volgens BILD vast aan een transfersom van 100 miljoen euro, terwijl the Blues hopen dat de vraagprijs op korte termijn zakt naar 80 miljoen euro. Havertz is ook al genoemd bij onder meer Barcelona en Real, maar een transfer richting de Premier League lijkt meer voor de hand te liggen.