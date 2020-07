‘Arsenal pakt op advies van Arteta door met weeksalaris van 275 duizend euro’

Pierre-Emerick Aubameyang ligt nog maar een jaar vast bij Arsenal en de 31-jarige spits werd de afgelopen tijd meerdere malen in verband gebracht met een vertrek uit Londen. The Gunners lijken nu echter hebben besloten dat zij het contract van de goalgetter open willen breken. The Telegraph meldt woensdagmiddag namelijk dat Aubameyang in de aankomende dagen een nieuwe aanbieding van de club zal ontvangen.

Over een loopduur van de nieuwe verbintenis wordt niet gerept, maar Arsenal zal Aubameyang wel een weeksalaris van een kleine 275 duizend euro voorschotelen. De aanvaller verdient momenteel nog 217 duizend op wekelijkse basis, al kan dit bedrag door middel van bonussen nog flink oplopen. Aubameyang zal hoe dan ook niet in de buurt komen van de 384 duizend euro die Mesut Özil elke week incasseert.

Arteta: 'Arsenal gaat geen spelers aantrekken die overtuigd moeten worden'

The Telegraph benadrukt dat Arsenal op advies van manager Mikel Arteta met de nieuwe aanbieding komt. De oefenmeester wil zijn spits graag aan boord houden en Arsenal zou hem anders deze zomer moeten verkopen om nog wat geld aan hem over te houden. Aubameyang was dit seizoen tot nu toe goed voor twintig doelpunten in de Premier League en hoeft daarmee alleen Danny Ings en Jamie Vardy voor zich te dulden.

Het nieuws over Aubameyang komt een dag na de verrassende nederlaag tegen Aston Villa, waardoor Arsenal voor het eerst in 25 jaar buiten de top zes zal eindigen. De enige overgebleven kans voor de Londenaren om Europees voetbal veilig te stellen voor aankomend seizoen komt op zaterdag 1 augustus, als Chelsea de tegenstander is in de finale van de FA Cup.