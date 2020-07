‘Ajax ontvangt na vertrek Ziyech nieuw bod van 25 miljoen van Chelsea’

De interesse van Chelsea in Nicolás Tagliafico blijft onverminderd groot. Volgens Mundo Deportivo heeft de Londense club een eerste bod van omgerekend 25 miljoen euro neergelegd bij Ajax voor de Argentijnse linksback. De 27-jarige vleugelverdediger, met een contract tot medio 2022 in Amsterdam, staat al langer op het wensenlijstje van manager Frank Lampard.

Volgens bovengenoemd medium is naast Chelsea ook Atlético Madrid in de markt voor Tagliafico, al hebben de Spanjaarden nog geen officieel bod uitgebracht op de linksback. Manchester City is eveneens in verband gebracht met de flankspeler, al lijkt de interesse vanuit het Etihad Stadium minder concreet te zijn. Tagliafico heeft zelf recentelijk nog aangegeven klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging in een grote Europese competitie.

Lampard zoekt al enige tijd naar een geschikte kandidaat voor de linksbackpositie bij Chelsea. Verschillende Engelse media melden dat intern de verwachting leeft dat Marcos Alonso en Emerson Palmieri deze zomer vertrekken bij de bekerfinalist. Ben Chilwell, tevens genoemd bij Manchester United, lijkt te duur te zijn voor the Blues. Leicester City vraagt naar verluidt minstens 67 miljoen euro voor de begeerde Engelsman, waardoor de aandacht nu volop uitgaat naar Tagliafico.

Chelsea deed eerder dit jaar al zaken met Ajax, dat spelmaker Hakim Ziyech voor veertig miljoen euro richting Stamford Bridge zag vertrekken. Door bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot maximaal 44 miljoen euro. Daarnaast is André Onana herhaaldelijk genoemd als mogelijke aanwinst van Chelsea. Lampard is ontevreden over Kepa en naast de sluitpost van Ajax is naar verluidt ook Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen in beeld bij de Engelse keuzeheer.