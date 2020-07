Zlatan Ibrahimovic tast in het duister: ‘Je leert iedere dag weer iets nieuws’

AC Milan werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Ralf Rangnick, die de club grondig op de schop zou moeten gaan gooien. I Rossoneri zijn nu echter een andere weg ingeslagen en dinsdagavond werd bekendgemaakt dat het contract van trainer Stefano Pioli is opengebroken. Voor Zlatan Ibrahimovic kwam dit nieuws als een verrassing en de vedette weet ook nog niet waar hij na dit seizoen aan toe is.

“Ik heb nog drie wedstrijden en tien dagen te gaan, maar niemand heeft me iets verteld en ik had ook niet anders verwacht. Ik wist niets van het nieuws over Pioli. Je leert iedere dag weer iets nieuws”, reageerde hij na afloop van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Sassuolo, waarin Ibrahimovic beide doelpunten maakte, voor de camera van Sky Sports. “We hebben een lastige wedstrijd gewonnen tegen een team dat goed voetbal speelt, daarvoor zijn we ook gekomen.”

“We doen mooie dingen, het seizoen is nog niet voorbij. We strijden nog om ons doel te bereiken. We willen de vijfde plek, al zijn Europese voorrondes ook prima”, ging Ibrahimovic verder. “Daar doe ik mijn best voor, het team speelt goed en iedereen is blij. Sinds ik hier ben, zijn we volgens de stand de tweede club van Italië.”

Ibrahimovic tekende in januari een contract voor een halfjaar bij Milan en hij werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een Hammarby IF, de club waar hij eerder dit jaar mede-eigenaar werd. Tuttosport stelt woensdag echter dat de contractverlenging voor Pioli ook een langer aanblijven van Ibrahimovic mogelijk zou kunnen maken. De Zweed gaat na dit seizoen om de tafel met de clubleiding van Milan.