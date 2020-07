Feyenoord houdt ‘clubicoon’ Eric Botteghin toch aan boord

Eric Botteghin is ook volgend seizoen speler van Feyenoord. De 32-jarige verdediger leek deze zomer op zoek naar een laatste avontuur met een aflopend contract uit De Kuip te vertrekken. De Rotterdammers melden woensdagmiddag echter via de officiële kanalen dat de Braziliaan zijn handtekening gaat zetten onder een nieuwe, eenjarige verbintenis.

“Het had er natuurlijk lang de schijn van dat Eric ons zou verlaten. Maar ook nadat zijn contract op 1 juli verliep zijn we achter de schermen altijd in gesprek gebleven. Dat heeft zich uitbetaald: we kunnen minimaal nog een jaar beschikken over een echt clubicoon als Eric, die hier al vijf jaar zijn waarde bewijst. Daar mag iedereen volgens mij blij mee zijn”, stelt technisch directeur Frank Arnesen.

Botteghin zelf is eveneens blij met zijn nieuwe contract: “Ik heb hier met het team, de andere collega’s en natuurlijk de supporters al heel veel hoogtepunten mogen beleven. Toch had en heb ik het gevoel nog niet klaar te zijn bij Feyenoord. Vorig seizoen waren we bezig met een geweldige reeks en bij iedereen leeft het gevoel dat we die komend seizoen willen doortrekken.”

Botteghin gaat zijn vijftiende seizoen op de Nederlandse velden in. De stopper werd in 2007 door PEC Zwolle opgepikt en speelde daarna nog voor NAC Breda en FC Groningen. Botteghin is sinds de zomer van 2015 actief bij Feyenoord en beleefde in het seizoen 2016/17 zijn absolute hoogtepunt met de Rotterdammers door de landstitel te winnen. Ook won de routinier met Feyenoord tweemaal de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

Trainer Dick Advocaat blijft met het langere aanblijven van Botteghin opnieuw zijn zin, nadat onlangs ook al het contract van Leroy Fer werd verlengd. Met Mark Diemers, Christian Conteh en Bryan Linssen zijn er bovendien ook al drie nieuwe spelers voor het aankomende seizoen binnengehaald.