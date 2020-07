Vliegtuig met spandoek tijdens Arsenal-duel zorgt voor verbazing bij Arteta

Tijdens het uitduel van Arsenal met Aston Villa (1-0) was opeens een klein vliegtuigje met daarachter een spandoek zichtbaar boven Villa Park. Op het dundoek stond de tekst ‘Back Arteta Kroenke Out’ geschreven, waarschijnlijk gedaan door ontevreden Arsenal-supporters. Veel fans van the Gunners zouden dolgraag zien dat de schatrijke clubeigenaar Stan Kroenke een behoorlijk transferbudget beschikbaar stelt aan Arteta voor komend seizoen.

Het spandoek was onderwerp van gesprek op de sociale media, zeker ook omdat Arsenal dankzij de nederlaag in Birmingham afzakte naar de tiende plaats in de Premier League. Het is echter nog maar de vraag of Kroenke in de komende weken flink de portemonnee trekt om de selectie van Arteta van een kwaliteitsinjectie te voorzien. De vrees is dat de Noord-Londense club op financieel gebied wederom niet kan wedijveren met clubs als Liverpool en Manchester City.

Arteta, die onlangs al openlijk aandrong op versterkingen, benadrukt ondanks de ophef dat zijn band met Kroenke en diens zoon Josh zeer hecht is. "Ik kan op hun volledige steun rekenen", zo laat de Spaanse manager optekenen in de Engelse media. "Het bestuur, de technisch directeur (Edu, red.) en ik zijn bezig met een zeer ambitieus plan om binnen een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk werk te verrichten op de transfermarkt."

De keuzeheer uit Spanje, met Arsenal 1 augustus tegenstander van Chelsea in de finale van de FA Cup, snapt dat er grote onvrede heerst bij de aanhang. "De ranglijst liegt nooit", verzucht hij. "We doen er echter alles aan om het gat met de topclubs te verkleinen. Ik wil nogmaals benadrukken dat we op verschillende vlakken progressie zullen moeten boeken. De topteams zijn duidelijk beter dan wij op een aantal gebieden, daar valt voor ons zeker winst te boeken."

Arteta benadrukt tevens dat de aanhoudende coronacrisis voor onzekerheid en twijfel zorgt op transfergebied. "De uitbraak van het coronavirus heeft ook ons hard getroffen. We weten nog niet of we volgend seizoen Europees spelen en er is daarnaast onzekerheid rondom enkele spelers. Ik probeer echter om iedereen op een eerlijke manier te behandelen." Arteta sluit af met een oproep richting de Arsenal-fans. "Ze moeten mij op mijn woord geloven. Als ik er niet in zou geloven, dan zou ik die woorden ook niet uitspreken."