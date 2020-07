De Boer laat zich niet uit de tent lokken door vraag over ontslag

Voor Atlanta United is het MLS is Back Tournament uitgelopen op een grote teleurstelling. Door de nederlaag tegen Columbus Crew (0-1) in de nacht van dinsdag op woensdag is uitschakeling in groep E een feit. In een eerder stadium werd al verloren van het FC Cincinnati van Jaap Stam (0-1) en de New York Red Bulls (0-1). Trainer Frank de Boer werd op de aansluitende persconferentie gevraagd naar een eventueel tussentijds vertrek uit Atlanta, nu de resultaten zo teleurstellend zijn. De voormalig Ajax-coach is daar echter totaal niet mee bezig.

"De resultaten op dit toernooi zijn er naar om jou te vragen of je gaat opstappen of dat je wordt ontslagen", zo wierp een Amerikaanse voetbaljournalist op. De Boer wilde daar niet direct een pasklaar antwoord op geven. "Nou, iedereen is natuurlijk teleurgesteld. Ikzelf op de eerste plaats. Ik kan alleen zeggen dat ik mijn best doe en dat zal blijven toen tot het einde. Ik weet dat ik het negatieve gevoel kan omdraaien naar een positief gevoel. Dat hebben we afgelopen seizoen ook laten zien, toen we ook vrij roestig begonnen."

Mokthar geeft De Boer en Atlanta United laatste zetje richting uitschakeling

"Ik ben ervan overtuigd dat we het met deze spelers kunnen veranderen", voegt de strijdbare De Boer daaraan toe. De Nederlandse oefenmeester is ondanks de nederlaag tevreden over het vertoonde spel tegen Columbus Crew. "Als ik naar de tweede helft kijk, dat is wat ik wil zien van ons team. Daar gaan we ook mee door." Youness Mokthar tekende in de achttiende minuut voor het winnende doelpunt in de confrontatie met Atlanta United. Het MLS is Back Tournament is een voorbereidingstoernooi op de hervatting in de Major League Soccer.