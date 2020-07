Iconisch thuisshirt AS Roma gewijzigd vanwege ode aan bekertriomf

AS Roma heeft woensdag het thuisshirt voor het seizoen 2020/21 officieel gepresenteerd. Het tricot van i Giallorossi is een ode aan de Coppa Italia die in de jaargang 1979/80 werd veroverd. Het shirt van de club van Justin Kluivert is in de nieuwe variant niet meer overwegend Bordeaux rood van kleur, zoals tot nu toe het geval was. Ter ere van het veertigjarig jubileum van de bekertriomf zijn enkele wijzigingen aangebracht.

De Bordeaux rode kleur is komend seizoen nog steeds dominant bij AS Roma. Echter, bovenaan het shirt, ter hoogte van het logo, krijgen de kleuren lichtrood, oranje en geel de ruimte. Daaronder prijkt de naam van shirtsponsor Qatar Airways. Het is nog niet bekend wanneer het elftal van trainer Paulo Fonseca voor de eerste keer aantreedt in het nieuwe tenue.

?????? La nostra nuova maglia è disponibile da oggi online e presso gli #ASRoma Store! ?? — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020

"Het is geweldig dat AS Roma met een origineel ontwerp op de proppen komt", jubelt middenvelder Lorenzo Pellegrini woensdag op de clubsite van de Romeinen. "Het is ontzettend inspirerend om een shirt te dragen dat toentertijd al erg modern was. Ik weet zeker dat de fans er ook zo over denken."

De leiding van AS Roma benadrukt de link met de bekerwinst van vier decennia geleden. "Dat luidde destijds het einde in van een periode van twee jaar spelen in het beroemde en zeer herkenbare shirt. Een shirt dat de bijnaam Ghiacciolo (ijslolly, red.) droeg. Aankomend seizoen dragen onze spelers dus shirts die zijn geïnspireerd door dat iconische ontwerp van toen, zeker omdat er weer horizontale strepen zichtbaar zijn."