Afschuw en ongeloof bij supporters over nieuw tijdstip in Eredivisie

Met ingang van komend seizoen geldt zaterdagmiddag 16.30 uur als aanvangstijdstip in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Elke Eredivisie-club in Nederland dient minimaal één keer om deze tijd aan een competitieduel te beginnen. Een slechte zaak, zo oordeelt het Supporterscollectief Nederland nadat de KNVB het conceptprogramma voor het seizoen 2020/21 woensdag had vrijgegeven.

In een speciaal opgesteld statement worden de bezwaren naar voren gebracht door de verschillende supportersgroeperingen: "Wij hebben ervoor gepleit de animo voor dit tijdstip eerst goed te onderzoeken. Dat is niet gebeurd. De KNVB heeft wel nog expliciet aan clubs gevraagd hoe ze over deze tijd denken, waarop een ruime meerderheid akkoord gaf. De nieuwe tijd gaat ten koste van de tweede wedstrijd op het populaire tijdstip van zaterdagavond 20:00 uur", zo valt te lezen in het woensdag uitgegeven persbericht..

Overleg met alle betrokken partijen staat hoog op de agenda. "Supporterscollectief Nederland gaat wel nog voor de start van het seizoen samen met de KNVB, Eredivisie CV en FOX Sports in gesprek om te bepalen op basis van welke criteria het tijdstip komend seizoen geëvalueerd gaat worden." Aan de hand daarvan zullen alvast enkele conclusies worden getrokken. "Op deze manier willen we voor aanvang van het nieuwe seizoen bepalen of dit tijdstip een geslaagde toevoeging is."

Matthijs Keuning, voorzitter van het Supporterscollectief Nederland, vindt het opmerkelijk dat het nieuwe aanvangstijdstip van zaterdagmiddag 16.30 uur door veel clubs niet eerst is voorgelegd aan de fans. "Supporters nemen een seizoenkaart in de veronderstelling op zaterdagavond of zondagmiddag naar het stadion te gaan, maar missen nu mogelijk al één wedstrijd omdat ze op zaterdagmiddag werken of zelf sporten", aldus de teleurgestelde bestuurder. "Dit komt bovenop de onzekerheid over corona, die supporters waarschijnlijk ook al wedstrijden zal kosten. Clubs hebben veel van supporters gevraagd door eerst af te zien van compensatie van een afgebroken seizoen en vervolgens een onvoorwaardelijke seizoenkaart te nemen voor komend seizoen. Hiermee tonen de clubs niet bepaald hun waardering."

