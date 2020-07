Barcelona ziet Franse trainer als tussenoplossing

José Mourinho wil Nicolò Zaniolo naar Tottenham Hotspur halen. De Premier League-club heeft vijftig miljoen euro voor hem over, terwijl AS Roma mikt op een transfersom van tussen de zestig en zeventig miljoen euro. (Diverse Italiaanse media)

Burak Yilmaz vervolgt zijn loopbaan waarschijnlijk in de Ligue 1. De Turkse spits van Besiktas is hard op weg naar Lille OSC, waar hij de vervanger kan worden van Loïc Rémy. (France Football)

Luca Waldschmidt is hard op weg naar Benfica. De vader van de spits van SC Freiburg is onlangs in Lissabon geweest om de overstap voor te bereiden. (TVI)

Internazionale is bereid om Manchester City-doelwit Milan Skriniar te verkopen. De Italiaanse topclub hoopt 55 miljoen euro over te houden aan de verkoop van de verdediger. (Calciomercato)