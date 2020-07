Ajax betaalt 8 miljoen aan zaakwaarnemers; Feyenoord en PSV op grote afstand

Van alle clubs in het Nederlandse profvoetbal heeft Ajax afgelopen seizoen het meest uitgegeven aan zaakwaarnemers, zo meldt Voetbal International op basis van gegevens van de KNVB. De Amsterdamse club was in de jaargang 2019/20 8.124.829 euro kwijt aan de verschillende belangenbehartigers. Ajax ligt met deze cijfers ver voor op concurrenten PSV, Feyenoord en AZ.

PSV bezet de tweede plaats op de ranglijst met 3.923.520 euro, terwijl nummer drie Feyenoord een bedrag van 3.216.341 euro laat noteren. AZ maakt de top vier compleet met 2.614.000 euro. In Nederland gaat het in totaal om een bedrag van net onder de 25 miljoen euro. Ajax is goed voor een derde van het totaalbedrag. Desondanks is een dalende trend waarneembaar, want vorig jaar bleef de teller steken bij 10,4 miljoen euro.

Dat Ajax zoveel geld overmaakt aan zaakwaarnemers is volgens de analyse van Voetbal International niet heel erg verwonderlijk. In Amsterdam liggen de transfersommen het hoogst en gaat een significant deel van het budget op aan spelerssalarissen, waardoor de vergoedingen voor zakelijk adviseurs ook steeds hoger is te komen liggen. Sinds 2016 heeft Ajax in totaal 38,8 miljoen euro betaald voor het werk van zaakwaarnemers bij diverse transfers en contractverlengingen. In totaal waren de clubs in Nederland in de afgelopen vier seizoenen 92 miljoen euro kwijt.

De uitgaven van Ajax vallen echter in het niet bij de bedragen die omgaan in de grote Europese competities. Borussia Dortmund spant de kroon met 44,5 miljoen euro over het seizoen 2019/20, met Juventus daar kort achter: 44,3 miljoen euro. Manchester United en Bayern München kwamen respectievelijk tot 30,6 miljoen euro en 30,5 miljoen euro. Het Everton van Director of Football Marcel Brands sloot af met een bedrag van 18,7 miljoen euro.