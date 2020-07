Keuken Kampioen Divisie-seizoen begint met kraker in Leeuwarden

De KNVB heeft woensdagochtend het conceptprogramma in de Keuken Kampioen Divisie voor het seizoen 2020/21 vrijgegeven. Op vrijdag 28 augustus staan met Jong FC Utrecht-FC Eindhoven (18.45 uur) en SC Cambuur-NEC (21.00 uur) de eerste duels op het programma. Jong Ajax begint op zondag 30 augustus aan de nieuwe jaargang, als Roda JC Kerkrade op bezoek komt in Amsterdam.

Jong PSV opent tegen Excelsior, terwijl Jong AZ een bezoek brengt aan NAC Breda. De 38ste een laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie is op vrijdag 14 mei. Kort daarna volgen de play-offs om promotie en degradatie, die ditmaal over een duel in plaats van twee wedstrijden worden afgewerkt. De eerste helft van het seizoen komt op 21 december ten einde. Op 3 januari wordt vervolgens een begin gemaakt aan de tweede seizoenshelft.

Volledige eerste speelronde conceptprogramma Keuken Kampioen Divisie:

Vrijdag 28 augustus:

18.45 uur: Jong FC Utrecht - FC Eindhoven

21.00 uur: SC Cambuur - NEC

Zaterdag 29 augustus:

16.30 uur: Jong PSV - Excelsior

18.45 uur: TOP Oss - Helmond Sport

21.00 uur: NAC Breda - Jong AZ

Zondag 30 augustus:

12.15 uur: Telstar – FC Volendam

14.30 uur: Jong Ajax - Roda JC Kerkrade

16.45 uur: FC Dordrecht - Go Ahead Eagles

20.00 uur: Almere City FC - MVV Maastricht

Maandag 31 augustus:

20.00 uur: De Graafschap - FC Den Bosch

Bekijk hier het volledige conceptprogramma van de Keuken Kampioen Divisie

