‘Verrassende wending bij Feyenoord na geruchten over Senesi’

Marcos Senesi wordt gelinkt aan een zomerse transfer, maar ondanks de geruchten is er volgens Voetbal International geen concrete interesse in de Argentijnse verdediger. Feyenoord-trainer Dick Advocaat rekent er daarom op dat hij in september bij de start van het nieuwe seizoen gewoon over de 23-jarige mandekker kan beschikken.

Hoewel er geen concrete interesse in Senesi is, zijn er wel clubs die informeren naar de beschikbaarheid en vraagprijs van de verdediger. Sevilla werd in de media genoemd als geïnteresseerde partij, maar volgens de belangenbehartigers van Senesi zit de club uit LaLiga niet tussen de clubs die een lijntje hebben uitgegooid. Advocaat gaat er derhalve vanuit dat hij in de nieuwe jaargang kan beschikken over de van San Lorenzo overgenomen centrumverdediger.

Senesi geniet van het spelen in het Feyenoord-shirt

Volgens RTV Rijnmond wil Feyenoord ‘voor een bedrag onder de twintig miljoen euro niet eens nadenken over een verkoop van Senesi’. “Wij hoeven niet per se te verkopen. Maar je weet dat Feyenoord niet oneindig veel geld heeft dus zullen we aanbiedingen serieus nemen. Maar het is zeker niet noodzakelijk”, reageerde technisch directeur Frank Arnesen vorige week nog op een eventueel vertrek van Senesi. Ook over de geruchten over de interesse van Sevilla in Senesi houdt de directeur zich op de vlakte: “Ik weet niet wie dat meldt, maar die informatie is niet vanuit Feyenoord gekomen. Als we Senesi verkocht hebben, dan brengen we dat zelf naar buiten.”

Waar men in Rotterdam Senesi aan boord hoopt te houden, bestaat de kans dat Crysencio Summerville vertrekt. Hij krijgt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de kans om zich te bewijzen tegenover de technische staf. De achttienjarige buitenspeler zal daarna zijn contract moeten verlengen, aangezien zijn huidige verbintenis afloopt in de zomer van volgend jaar. Kiest hij niet voor een nieuw contract, dan zal hij op de transferlijst geplaatst worden.