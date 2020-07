Mokthar geeft De Boer en Atlanta United laatste zetje richting uitschakeling

Het MLS is Back Tournament is allesbehalve een succes gebleken voor Atlanta United. In de nacht van dinsdag of woensdag verloor het elftal van trainer Frank de Boer namelijk alweer voor de derde keer op rij, deze keer van Columbus Crew: 0-1. Younes Mokhtar tekende na ruim eenkwartier spelen voor het enige doelpunt in het ESPN Wide World of Sports Complex nabij Orlando. Atlanta United verloor onlangs ook al van het FC Cincinnati van Jaap Stam (0-1) en de New York Red Bulls (0-1).

De vanaf de linkerflank opererende Mokhtar schoot al in de achttiende minuut raak, na fraai combinatiespel met ploeggenoot Milton Valenzuela. Eerstgenoemde ontving vervolgens de bal weer in het strafschopgebied en schoot gelijk op doel. Verdediger Miles Robinson probeerde nog met alle macht om redding te brengen, maar de verdediger van Atlanta United kon de openingstreffer van de uitspelende ploeg niet voorkomen. In het restant van de eerste helft was de formatie van De Boer niet bij machte om de vroeg opgelopen achterstand ongedaan te maken.

De Boer greep in de rust in en bracht de aanvallend ingestelde Jon Gallagher binnen de lijnen, terwijl ook collega-middenvelder Eric Remedi speeltijd kreeg. Wat volgde was een ware belegering op het doel van Columbus Crew. De Boer zag zijn team maar liefst dertien maal op doel schieten. Doelman Andrew Tarbell groeide uit tot held van de wedstrijd met vijf zeer fraaie reddingen. Het afstoppen van Anton Walkes in blessuretijd viel het meest in het oog. Door de nieuwe nederlaag eindigt Atlanta United op de vierde plaats in groep E van het MLS is Back Tournament in Florida, waardoor uitschakeling een feit is. Het toernooi geldt als opwarmertje richting de start van het door de coronacrisis uitgestelde seizoen in de Major League Soccer.