Ibrahimovic evenaart prestatie uit 2012 in sleutelwedstrijd voor AC Milan

AC Milan heeft naaste achtervolger Sassuolo op afstand gehouden en voorlopig plek vijf in de Serie A weer ingenomen. I Rossoneri waren met 1-2 te sterk voor de nummer acht van de Italiaanse competitie en boekten daarmee de derde overwinning op rij. Grote man aan de zijde van AC Milan was Zlatan Ibrahimovic, die voor rust al beide doelpunten voor zijn rekening nam en zijn aantal competitietreffers in dit seizoen daarmee naar zeven tilde.

Het treffen in het Mapei Stadium was in principe een rechtstreeks duel om de strijd om plaats zeven in de Serie A nog spannend te maken. Sassuolo, dat al acht wedstrijden op rij ongeslagen was, kon het gat met AC Milan verkleinen naar vijf punten. I Rossoneri konden tegelijkertijd bij een overwinning Napoli en AS Roma voorlopig passeren en plaats vijf overnemen. Al vroeg in de wedstrijd was het raak voor de bezoekers uit Milaan, want met negentien minuten op de klok kopte Ibrahimovic op aangeven van Hakan Calhanoglu zijn zesde competitietreffer van het seizoen tegen de touwen.

Vertrouwen in je ploeggenoten level ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 21 juli 2020

Gedurende de eerste helft raakte AC Milan aanvoerder Alessio Romagnoli kwijt met een blessure en vlak voor rust kwam Sassuolo op gelijke hoogte. Na inmenging van de videoscheidsrechter ging de bal wegens een handsbal van Calhanoglu op de stip, waarna Francesco Caputo vanaf elf meter geen fout maakte. De thuisploeg wist de gelijke stand echter niet tot de rust vast te houden. Ibrahimovic tekende, andermaal op aangeven van Calhanoglu, in de blessuretijd van de eerste helft voor de 1-2. Het was de eerste keer sinds maart 2012 (destijds namens AC Milan een hattrick tegen Palermo) dat Ibrahimovic meerdere doelpunten in de eerste helft van een Serie A-wedstrijd wist te maken.

Besef even dat Zlatan Ibrahimovic in oktober zijn 39e verjaardag viert ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 21 juli 2020

Sassuolo moest met een nog slechter gevoel de kleedkamer opzoeken, aangezien Mehdi Bourabia nog voor rust met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Door de overtalsituatie had AC Milan na rust het overwicht, al lukte het ondanks mogelijkheden voor Ante Rebic, Ibrahimovic, Davide Calabria en Ismaël Bennacer niet om de marge verder uit te bouwen. Sassuolo kon echter niet meer gevaarlijk worden en moest de zege daarmee aan AC Milan laten. De ploeg van trainer Stefano Pioli passeert daardoor Napoli en AS Roma, al hebben zij allebei nog een wedstrijd tegoed. Voor Sassuolo bedraagt de achterstand op plek zeven, die nu bezet wordt door Napoli, nog altijd acht punten en lijkt de kans op een Europees ticket minimaal.