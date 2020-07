Aston Villa klopt Arsenal op kwetsbaarste plek en zorgt voor ultieme climax

Arsenal heeft de zeges op Liverpool en Manchester City geen goed gevolg kunnen geven op bezoek bij Aston Villa. De in de strijd tegen degradatie verwikkelde club uit Birmingham, waar Anwar El Ghazi negentig minuten op de reservebank zat, was met 1-0 te sterk voor the Gunners, door een doelpunt van Trezeguet na een klein halfuur spelen. Aston Villa kruipt door de overwinning op Arsenal uit de degradatiezone, doordat Watford op doelsaldo gepasseerd wordt. Komende zondag valt de beslissing in de Premier League, als Watford op de laatste speeldag op bezoek gaat bij Arsenal en Aston Villa een uitwedstrijd tegen West Ham United speelt.

Na zeges op achtereenvolgens Liverpool (2-1) en Manchester City (2-0, in de halve finale van de FA Cup) reisde Arsenal met een goed gevoel af naar Birmingham, waar het tegen degradatie strijdende Aston Villa de tegenstander was. Dankzij een overwinning op Cyrstal Palace (2-0) en een gelijkspel tegen Everton (1-1) waren the Villans Watford tot op drie punten genaderd. The Hornets verloren eerder op de avond kansloos van Manchester City (0-4) en boden Aston Villa daarmee de kans om in punten gelijk te komen.

Arsenal-manager Mikel Arteta voerde zes wijzigingen door ten opzichte van het duel met Manchester City en zag een moeizaam begin van beide kanten. Het hoogtepunt in de eerste twintig minuten vormde een vliegtuig dat over het Villa Park vloog met de tekst back Arteta, Kroenke out, dat bedoeld was als kritiek op de clubleiding van Arsenal en als steunbetuiging richting Arteta. Na een klein halfuur spelen kwam Aston Villa op voorsprong. Trezeguet, die op de plek van El Ghazi speelde, kreeg een hoekschop bij de tweede paal voor zijn voeten en haalde doeltreffend uit. Arsenal moest 46 procent van zijn tegendoelpunten incasseren vanuit standaardsituaties: geen enkele Premier League-club doet dat slechter.

Arsenal kon in het slot van de eerste helft geen vuist maken en beëindigde de eerste 45 minuten zonder een schot op doel. In de eerste fase na rust kabbelde het duel voort, met een halve kans voor Frédéric Guilbert als hoogtepunt. Met nog een kwartier op de klok ontspon zich een interessante slotfase, waarvoor Keinan Davis en Jack Grealish met een grote kansen het startschot gaven. Eddie Nketiah was drie minuten later aan de andere kant heel dicht bij de gelijkmaker, toen zijn kopbal via de paal in de handen van Aston Villa-doelman Pepe Reina stuiterde.

Doordat John McGinn namens Aston Villa verzuimde het duel te beslissen, werd het nog uitermate spannend in de slotfase. De ploeg van manager Dean Smith wist de minimale marge echter te behouden, waardoor Watford wordt gepasseerd op de ranglijst. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt slechts één doelpunt. Aston Villa neemt het op de laatste speeldag op tegen het al veilige West Ham United, terwijl Watford het in de Premier League inmiddels al uitgespeelde Arsenal treft. Bournemouth kan zich in theorie ook nog handhaven, maar moet dan in ieder geval winnen op bezoek bij Everton en hopen op nederlagen van Watford en Aston Villa.