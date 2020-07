Ajax lijkt definitief kansloos na geaccepteerd bod van 28 miljoen euro

Ajax lijkt het nakijken te hebben in de strijd om Pierre-Emile Höjbjerg. Verschillende Engelse media, onder wie de Daily Mail, de London Evening Standard, Talksport en de Southern Daily Echo, weten te melden dat Southampton een bod van 28 miljoen euro van Everton op de Deense middenvelder geaccepteerd heeft. Het betekent dat the Toffees nu alleen nog tot een persoonlijk akkoord dienen te komen met Höjbjerg.

Er klonken vorige week al geluiden uit Engeland dat Everton concreet achter Höjbjerg zou aanzitten. The Toffees begonnen met een bod van twintig miljoen, maar dat werd aanvankelijk door Southampton nog niet als toereikend beschouwd. Er werd in eerste instantie gemeld dat the Saints een bedrag van veertig miljoen wilden overhouden aan Höjbjerg, die weigerde om zijn tot 2021 lopende contract te verlengen en derhalve verkocht mag worden. Om dezelfde reden werd onlangs zijn aanvoerdersband afgenomen.

Waarom Ajax-doelwit Höjbjerg onlangs zijn aanvoerdersband moest inleveren

Pierre-Emile Höjbjerg moest onlangs zijn aanvoerdersband inleveren bij Southampton. Een vertrek uit Zuid-Engeland lijkt aanstaande. Lees artikel

Nadat het eerste bod van director of football Marcel Brands door Southampton van tafel was geveegd, kwam Everton terug met een aanbieding ter waarde van 22 miljoen. Ook deze werd door the Saints resoluut naar de prullenbak verwezen. Uiteindelijk werd er door beide partijen vervolgens een akkoord bereikt over een transfersom van 28 miljoen, wat aan de forse kant is voor het nog eenjarige contract van Höjbjerg bij Southampton.

Everton mag nu gaan proberen om tot een overeenkomst te komen met Höjbjerg, al bestaat de verwachting de transfer spoedig in kannen en kruiken is. De 24-jarige middenvelder had eigenlijk zijn zinnen gezet op een transfer naar Tottenham Hotspur, maar voorzitter Daniel Levy was geenszins bereid om aan de forse financiële eisen van Southampton te voldoen. Ajax was ook nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Höjbjerg, al leken de kansen voor de Amsterdammers beperkt door de wens van de 33-voudig Deens international om in de Premier League te blijven.