Charge Gosens aanzet tot felle ruzie Mihajlovic en Gasperini én rode kaart

Atalanta heeft dinsdag gedaan wat het moest doen tegen Bologna. Op eigen veld werd de nummer tien van de Serie A met het kleinste verschil opzijgezet: 1-0. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini haalde het einde van de wedstrijd niet. Hij werd in de eerste helft met rood van het veld gestuurd na een ruzie met Bologna-coach Sinisa Mihajlovic en een grote mond tegen de scheidsrechter.

Bij de thuisploeg stond Marten de Roon in de basis, terwijl Stefano Denswil de enige Nederlander was aan de kant van Bologna. Bij de bezoekers ontbrak Jerdy Schouten met een blessure en Mitchell Dijks vanwege een schorsing. Hans Hateboer moest het duel eveneens laten schieten vanwege en schorsing. Wie ook een schorsing opliep was trainer Gasperini. Hij ging verbaal stevig tekeer tegen Mihajlovic na een overtreding van Robin Gosens op Andreas Skov Olsen. Beide trainers werden bestraft met een gele kaart. Gasperini was het daar niet mee eens en liet zich gaan richting scheidsrechter Federico La Penna, die op zijn beurt nog een gele kaart trok en de coach met rood wegstuurde. Hij is derhalve geschorst voor de ontmoeting van aanstaande vrijdag met AC Milan.

Atalanta hield de punten in eigen huis door een doelpunt van Luis Muriel. De Colombiaanse aanvaller kwam na 45 minuten spelen binnen de lijnen als vervanger van zijn landgenoot Duvan Zapata. De opbouw werd verstoord door Atalanta, wat leidde tot balverlies en een kans voor Muriel. De invaller schoot raak in de verre hoek en zijn doelpunt bleek de enige van de wedstrijd. De overwinning kwam niet meer in gevaar en dus pakt Atalanta opnieuw drie punten, waardoor het de tweede plaats overneemt van Internazionale. De club uit Milaan heeft echter wel een wedstrijd minder gespeeld en komt woensdag in actie tegen Fiorentina.