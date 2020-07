Hoopvolle rol voor Mitchel Bakker bij opnieuw overtuigend Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft ook zijn derde oefenwedstrijd in aanloop naar de Coupe de France-finale, Coupe de la Ligue-finale en hervatting van de Champions League weten te winnen. Les Parisiens waren in een gedeeltelijk met toeschouwers bevolkt Park des Princes met 4-0 te sterk voor Celtic. Mitchel Bakker had in de vriendschappelijke wedstrijd tegen de kampioen van Schotland een basisplaats in het relatief sterke elftal dat aan de aftrap stond.

PSG treedt op 24 juli aan in de finale van de Coupe de France tegen Saint-Étienne, neemt het een week later in de eindstrijd van de Coupe de la Ligue op tegen Olympique Lyon en staat dan op 12 augustus in de kwartfinale van de Champions league tegenover Atalanta. Les Parisiens werkten reeds oefenwedstrijden af tegen Le Havre (0-9 zege) en Waasland Beveren (7-0 zege), alvorens Celtic dinsdagavond in het Parc des Princes de tegenstander was.

52 SECONDEN op de klok en de verdediging van Celtic is Kylian Mbappé al kwijt. ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 21 juli 2020

Trainer Thomas Tuchel begon tegen the Hoops eigenlijk met vrijwel zijn sterkste elf, want naast Bakker stonden Keylor Navas, Thilo Kehrer, Marquimhos, Thiago Silva, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Ángel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi en Neymar aan de aftrap. Voor Thiago Silva betekende het zijn voorlaatste optreden op Parc des Princes, daar de Braziliaanse verdediger in het bezit is van een aflopend contract en PSG na het afronden van de nog lopende competities na acht jaar gaat verlaten. Les Parisiens spelen op 5 augustus nog een oefenwedstrijd zonder publiek in het Parc des Princes tegen Sochaux.

Celtic wist het doel slechts 52 seconden schoon te houden, want al binnen een minuut stond de openingstreffer op het scorebord. Mbappé werd gelanceerd en maakte eenmaal in het strafschopgebied geen fout. Met 24 minuten op de klok werd de marge verdubbeld, toen Neymar een afgeslagen voorzet opving en overtuigend raak schoot. Celtic deed daarna in het slot van de eerste helft nog van zich spreken met een kopbal van Christopher Jullien op de paal.

Na rust kwam PSG met een geheel nieuw elftal uit de kleedkamers en nam Layvin Kurzawa de linksbackpositie van Bakker over. Na rust duurde het slechts drie minuten voordat Ander Herrera de 3-0 op het scorebord bracht. Nadat de Spaanse middenvelder nog een mogelijkheid had laten liggen, bracht Pablo Sarabia twintig minuten voor het einde met een uiterst fraai doelpunt op aangeven van Marco Verratti de eindstand op 4-0.