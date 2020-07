Manchester City grijpt record met twaalf goals in twee duels met Watford

Manchester City heeft dinsdagavond zonder problemen gewonnen van Watford. Op bezoek bij de degradatiekandidaat waren the Citizens met 0-4 te sterk door doelpunten van Raheem Sterling (twee), Phil Foden en Aymeric Laporte. De overwinning van de Engelse topclub verandert niets aan de stand: Manchester City blijft op de tweede plaats en zal deze positie ook niet meer kwijtraken met nog een speelronde voor de boeg. Voor Watford wordt het nog spannend, want met een zeventiende plaats en een uitwedstrijd tegen Arsenal in het vooruitzicht is handhaving lang niet zeker.

Het team van manager Josep Guardiola deelde dinsdag de lakens uit op Vicarage Road. De openingstreffer liet een halfuur op zich wachten. Na een omsingeling kwam de bal terecht in de voeten van Sterling, die alle tijd kreeg om uit te halen en de bal snoeihard in de kruising schoot. In de slotfase van de eerste helft kwam City op 0-2 door opnieuw een goal van Sterling. De Engels international werd gevloerd in het strafschopgebied en koos ervoor om de strafschop zelf te nemen. In eerste instantie bracht doelman Ben Forster redding, maar in de herkansing maakte Sterling geen fout. Met zijn tweede treffer van de avond bracht hij zijn totaal aantal doelpunten dit Premier League-seizoen op negentien. Niet eerder was Sterling zo vaak trefzeker in een jaargang in de Engelse topcompetitie.

Watford maakte dinsdagavond geen moment aanspraak op een goed resultaat. Na een uur spelen schoot Kevin De Bruyne een vrije trap richting de kruising. Forster had een goede redding in huis en voorkwam zo een derde tegentreffer. Een paar minuten later was het echter alsnog raak voor de bezoekers. Sterling werd de diepte ingestoken door De Bruyne en ging voor zijn hattrick. Forster keerde zijn inzet, maar Foden was meegelopen en kon simpel de 0-3 tegen de touwen werken. Watford maakte een belabberde indruk en na het verrassende ontslag van manager Nigel Pearson zondag was tegen City van een schokeffect geen sprake. Het zou nog erger worden voor the Hornets. Met nog 25 minuten op de klok werd het 0-4 door Laporte. De Frans international kopte raak vanuit een perfect afgemeten voorzet van De Bruyne.



Eerder dit seizoen werd het 8-0 bij de onderlinge ontmoeting, waardoor City totaal twaalf keer scoort tegen Watford dit seizoen. In de geschiedenis van de Premier League kwam het twee keer eerder voor dat er twaalf doelpunten vielen in twee onderlinge duels. Blackburn Rovers deed dit in het seizoen 1995/96 tegen Nottingham Forest en Tottenham Hotspur deed hetzelfde tegen Wigan Athletic in de jaargang 2009/10. De ploeg van Guardiola ging in de slotfase van de wedstrijd op jacht naar de dertiende goal dit seizoen tegen Watford. Zover kwam het niet, want Forster stond geen tegentreffer meer toe. Zodoende kan Manchester City zich richten op de laatste competitieduel van het seizoen: zondag thuis tegen het al gedegradeerde Norwich City. Daarna kan het vizier op de return van de Champions League tegen Real Madrid.