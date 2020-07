Ibrahimovic en Cavani gelden als gedroomd aanvalsduo in Premier League

Leeds United verzekerde zich afgelopen week van een plek in de Premier League voor volgend seizoen. The Whites keren als kampioen van de Championship na zestien jaar weer terug op het hoogste niveau van het Engelse voetbal. Eigenaar Andrea Radrizzani droomt ervan dat Leeds volgend seizoen in de Premier League kan aantreden met Zlatan Ibrahimovic en Edsinon Cavani als spitsenduo, al beaamt hij dat eerstgenoemde mogelijk niet haalbaar is.

“Het aantrekken van Ibrahimovic zal zeker lastig worden. We hebben geprobeerd om hem in januari binnen te halen, maar hij koos ervoor om naar AC Milan te gaan en ons aanbod is verdwenen. Het is nu misschien te laat, de intensiteit van het Engelse voetbal is anders”, zegt Radrizzani in gesprek met Sky Italia. Ibrahimovic speelde in het afgelopen halfjaar voorlopig zestien officiële wedstrijden voor AC Milan, waarin hij goed was voor zes doelpunten en vier assists.

Ibrahimovic is in het bezit van een aflopend contract en lijkt op weg naar de uitgang bij i Rossoneri. In dat geval zou de 38-jarige spits deze zomer transfervrij op te pikken zijn, evenals zijn voormalig ploeggenoot Cavani. De Uruguayaanse spits heeft Paris Saint-Germain met een aflopend contract achter zich gelaten en het is voorlopig nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt, ondanks dat zijn naam reeds in verband gebracht werd met verschillende Europese topclubs. Cavani en Ibrahimovic speelden tussen 2013 en 2016 samen bij PSG.

“Met zijn kwaliteiten en fysieke kracht kan Cavani hier absoluut zijn plek vinden, maar ik heb nog nooit over hem gesproken met de trainer”, verwijst Radrizzani naar trainer Marcelo Bielsa, die binnenkort zijn handtekening kan zetten onder een tot 2022 lopend contract met een jaarsalaris van een kleine negen miljoen euro. “Dat gezegd hebbende, hebben we zeker aan Cavani gedacht en we zullen zien hoe het loopt. Hij is nog steeds transfervrij beschikbaar.”