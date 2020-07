Paris Saint-Germain verblijdt fans met terugkeer van klassiek ‘Hechter-shirt’

Paris Saint-Germain heeft dinsdag het nieuwe thuis- en uitshirt gelanceerd. Les Parisiens spelen volgend seizoen in eigen huis wegens het vijftigjarig jubileum weer in het zogenaamde ‘Hechter-shirt’, waarvan aanvankelijk in 2012 afscheid werd genomen. De uitwedstrijden gaan gespeeld worden in een wit shirt met een rode baan in het midden, dat afgebakend wordt met blauwe strepen.

De Franse couturier Daniël Hechter ontwierp vijftig jaar geleden het logo en het shirt van PSG, dat ontstond uit een fusie tussen Paris FC en Stade Saint Germain. Naast het logo met de Eiffeltoren, introduceerde Hechter destijds een blauw shirt, met een rode baan in het midden. Vrijwel zijn gehele bestaan speelde PSG in een dergelijk shirt, maar vanaf 2012 werd er tijdelijk afscheid genomen van dat tricot. Het afgelopen seizoen speelde de kampioen van Frankrijk zijn wedstrijden in een donkerblauw shirt, met een kleine wit-rode baan in het midden. Voor een dergelijk model werd de afgelopen jaren vaker gekozen.

Nu is vanwege het vijftigjarig jubileum gekozen om terug te keren naar het zogenaamde ‘Hechter-shirt’ en dat zorgt voor de nodige positieve reacties op social media, al zijn er ook twitteraars die het nieuwe thuisshirt vergelijken met een tuinbroek. PSG zal het nieuwe tricot dinsdagavond voor het eerst dragen, tijdens de oefenwedstrijd in het Parc des Princes tegen Celtic. In dat vriendschappelijke duel staat Mitchel Bakker aan de aftrap bij les Parisiens.

Overigens is tegelijk met het nieuwe thuisshirt ook het uitshirt voor volgend seizoen gepresenteerd. PSG speelt zijn uitwedstrijden in de komende jaargang ook in een klassiek tricot, namelijk een wit shirt met een rode baan in het midden. De kraag en afbakening van de rode baan zijn blauw. De nieuwe shirts roepen op Twitter direct herinneringen op aan het seizoen 2000/01, toen onder meer Jay-Jay Okocha, Mikel Arteta, Mauricio Pochettino en Nicolas Anelka in Parijs speelden.