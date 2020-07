Duurste Ajax-basis met bedrag van dik 133 miljoen prijziger dan ooit

Marc Overmars kreeg jaren geleden de bijnaam Marc Netto vanwege het zuinige beleid dat bij Ajax gevoerd werd op het gebied van het aankopen van spelers. Met die bijnaam heeft de directeur voetbalzaken inmiddels afgerekend. De Amsterdammers willen structureel aanhaken bij de Europese top en daarom zijn er enorme bedragen geïnvesteerd in de selectie. Van een salarisplafond is geen sprake meer en op de transfermarkt worden zonder problemen miljoenen uitgegeven. De vele aankopen hebben geleid tot een – voor Nederlandse begrippen – peperdure selectie.

Door Yanick Vos

Door hoge sponsorinkomsten, succes in Europa en de verkoop van spelers stroomden de miljoenen de afgelopen jaren binnen bij Ajax. Het succesvolle Champions League-seizoen 2018/19 leverde de club net geen honderd miljoen euro op. Frenkie de Jong werd voor minimaal 75 en maximaal 86 miljoen euro verkocht aan Barcelona, terwijl Matthijs de Ligt 75 miljoen opleverde. Dit jaar werd Hakim Ziyech voor minimaal 40 en maximaal 44 miljoen euro aan Chelsea verkocht en de verwachting in Amsterdam is dat er nog tientallen miljoenen binnenkomen wanneer ook spelers als André Onana, Sergiño Dest, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek worden verkocht. Waar in het verleden op grootse wijze werd ingezet op de eigen jeugd, gaat de club nu steeds vaker de transfermarkt op en wordt er met gemak grof geld betaald voor spelers. Transfersommen van rond de tien, vijftien of twintig miljoen euro kwamen de laatste jaren regelmatig voor. Daarnaast zijn de salarissen omhoog gegaan. Het NRC meldde onlangs nog dat bij Ajax salarissen van vier tot vijf miljoen euro per jaar worden betaald.

Door een mix van spelers uit de eigen jeugdopleiding en gerichte aankopen beschikt Erik ten Hag over de duurste selectie van de Eredivisie. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de huidige A-selectie van Ajax een marktwaarde van 336,5 miljoen euro. Ter vergelijking: de waarde van de selecties van PSV (139,88 miljoen), AZ (117,75 miljoen) en Feyenoord (78,38 miljoen) ligt beduidend lager. Ten Hag zou met zijn selectie in staat zijn om een opstelling te formeren bestaande uit spelers die afkomstig zijn vanuit de jeugd van Ajax. Echter, het andere uiterste is ook bijna mogelijk. Wanneer de trainer besluit om louter gebruik te maken van spelers die zijn gekocht, zijn tien posities bezet: alleen voor de rechtsbackpositie haalde de club niemand van buitenaf. De duurste Ajax-opstelling vanuit de huidige selectie vertegenwoordigt een aankoopwaarde van minimaal 115,85 miljoen en maximaal 133,15 miljoen euro.

Doel: Kjell Scherpen – 1,5 miljoen euro

Onana is de onbetwiste nummer één onder de lat, maar bij zijn komst kostte hij Ajax minder dan Scherpen. Waar Onana voor 150.000 euro van Barcelona werd overgenomen, kwam Scherpen vorig jaar voor naar verluidt 1,5 miljoen euro over van FC Emmen. De twintigjarige sluitpost is nog ver verwijderd van een plek tussen de palen in het eerste elftal, zeker nu Ajax ook Maarten Stekelenburg heeft aangetrokken. De ervaren doelman is transfervrij overgenomen van Everton.

Rechtsback: geen gekochte spelers

Met Noussair Mazraoui en Dest beschikt Ajax over twee rechtsbacks die afkomstig zijn uit de eigen opleiding. Rasmus Kristensen is de laatste rechtsback die door Overmars werd aangetrokken. Hij kwam over voor 5,5 miljoen euro van FC Midtjylland, maar wist niet te imponeren. Vorig jaar werd hij voor vijf miljoen euro verkocht aan Red Bull Salzburg. Waar Ten Hag op iedere positie een gekochte speler kan opstellen, is dat op de rechtsbackpositie niet het geval.

Centrumverdediger: Lisandro Magallán 9 – miljoen euro

Dat niet iedere aankoop slaagt in Amsterdam heeft Magallán wel bewezen. In eigen land werd met enige verbazing gereageerd toen bekend werd dat Ajax ver wilde gaan voor deze Argentijnse centrumverdediger. De voormalig jeugdinternational is er niet in geslaagd om te aarden en omdat hij geen uitzicht had op speelminuten werd hij afgelopen seizoen verhuurd aan Alavés. Hij heeft een contract getekend tot medio 2023 bij Ajax, dus beide partijen zijn voorlopig nog niet van elkaar verlost. De verwachting is dat de club verlies op hem gaat maken, want zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt gezakt naar 4,8 miljoen euro.

Centrumverdediger: Daley Blind – maximaal 20,5 miljoen euro

De Oranje-international brak door bij Ajax en speelde zich in de kijker bij diverse Europese clubs. Na een goed WK in 2014 in Brazilië was hij onhoudbaar en werd hij weggekocht door Manchester United voor een bedrag van 17,5 miljoen euro. Op 16 juli 2018 bracht Ajax naar buiten dat Blind terug naar Amsterdam kwam voor een transfersom van 16 miljoen euro. Middels variabelen kan dat bedrag met nog eens vierenhalf miljoen euro oplopen.

Linksback: Lisandro Martínez – 7 miljoen euro

De Argentijnse linkspoot maakte als speler van Defense y Justicia grote indruk in de achterhoede. Hij speelde zowel links centraal in de achterhoede als op de linksbackpositie. Ten Hag gebruikte hem afgelopen seizoen voornamelijk op het middenveld. De trainer houdt rekening met het vertrek van Tagliafico, die wordt gelinkt aan clubs als Atlético Madrid, Chelsea en Manchester City. Daarom heeft hij aangegeven dat hij het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Martínez wil proberen als linksback. Tagliafico had ook in dit elftal kunnen staan, maar met een transfersom van vier miljoen euro kostte hij Ajax minder.

Middenveld: Razvan Marin – 12,5 miljoen euro

In het shirt van Standard Luik was deze Roemeense middenvelder een dragende kracht en haast wekelijks een van de absolute uitblinkers. Bij Ajax heeft hij zichzelf nog niet weten te bewijzen, ondanks een hoge transfersom. Marin gaat vooralsnog gebukt onder zware concurrentie en heeft de strijd tot dusver verloren. Ten Hag gaf afgelopen seizoen regelmatig de voorkeur aan spelers uit de eigen jeugd, waaronder Ryan Gravenberch en Carel Eiting.

Middenveld: Edson Álvarez – 15 miljoen euro

Op 19 juli 2019 maakte Ajax bekend een akkoord te hebben bereikt met Club América over Edson Omar Álvarez, Mexicaans international die zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan. De 22-jarige rechtspoot is in zijn eerste seizoen regelmatig in actie gekomen. In alle competitie kwam Álvarez tot 23 wedstrijden en 2 doelpunten. Overtuigd zijn de Ajax-fans nog niet en dat geldt ook voor Ten Hag, die hem in de Eredivisie slechts zes keer vanuit de basis liet starten.

Middenveld: Quincy Promes – maximaal 17,2 miljoen euro

De Oranje-international begon vorig seizoen moeizaam bij Ajax. De concurrentie was stevig, maar desondanks slaagde hij erin om zich vast in de basis te spelen. Hij had een bijzondere connectie met Hakim Ziyech op het veld en dat leidde tot een aantal mooie doelpunten. Ajax zal geen spijt hebben van het aantrekken van Promes, al stond hij vaker dan hem lief was aan de kant met een blessure. Voor komend seizoen zijn de verwachtingen hoog voor de speler die voor minimaal 15,7 miljoen euro overkwam van Sevilla. Kudus had ook op deze positie kunnen staan, maar met een transfersom van minimaal negen miljoen euro kostte hij Ajax een minder hoog bedrag dan Promes.

Aanval: Antony – maximaal 21,75 miljoen euro

“Ik hoop dat het een geweldige voetballer en een attractie is”, zei Ten Hag onlangs tegenover Ajax TV over het Braziliaanse toptalent. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder wordt voor minimaal 15,75 miljoen euro overgenomen van São Paulo. Wanneer aan alle bonussen wordt voldaan, mag Antony zich de duurst gekochte Ajacied ooit noemen. De peperdure aankoop is een van de kanshebbers op de Golden Boy Award, de trofee voor het grootste talent ter wereld. Met Kudus, Gravenberch, Dest, en Lassina Traoré heeft Ajax nog vier spelers binnen de gelederen die kans maken op deze prijs.

Aanval: Dusan Tadic – maximaal 13,7 miljoen euro

De Servische aanvoerder heeft Ajax een hoop geld gekost, maar nog meer opgeleverd. Hij kwam voor 11,4 miljoen euro over van Southampton, een bedrag dat middels bonussen nog met 2,3 miljoen kon oplopen. Zijn komst is een schot in de roos gebleken. In het seizoen 2018/19 was hij een van de grote uitblinkers en zijn sterke prestaties zorgden er zelfs voor dat Barcelona hem in wilde lijven. Zover kwam het niet, want Ajax is erin geslaagd om hem te binden tot medio 2026. Hij zal zich tot 2023 richten op zijn carrière als voetballer, waarna hij zich bij Ajax gaat focussen op zijn trainersloopbaan.

Aanval: David Neres – maximaal 15 miljoen euro

De Braziliaanse buitenspeler had zeker een halfjaar nodig om gewend te raken aan Nederland, het spel bij Ajax en de Eredivisie. Met name in het seizoen 2018/19 groeide hij uit tot een speler van wereldklasse, met zijn debuut in de nationale ploeg van Brazilië als gevolg. Afgelopen seizoen raakte hij geblesseerd aan zijn knie in de groepswedstrijd van de Champions League tegen Chelsea (4-4). Voor zijn blessure leek Neres rijp voor een transfer, maar inmiddels is de verwachting dat hij komend seizoen op de flank bij Ajax te zien is. De 23-jarige Neres is net als Antony afkomstig van São Paulo, dat minimaal twaalf miljoen euro voor hem ontving. Zijn contract bij Ajax loop door tot medio 2023.

Zonder bonussen kostte dit Ajax-elftal 115,85 miljoen euro. Wanneer de club alle variabelen moet uitkeren, is het een totaalbedrag van 133,15 miljoen euro kwijt.