AZ slaat transfervrije slag bij Feyenoord: ‘Hij heeft goede opleiding gehad’

Elber Evora vervolgt zijn loopbaan bij AZ. De club uit Alkmaar maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van de twintigjarige doelman. Evora komt over van Feyenoord, waar hij over een aflopend contract beschikte. De sluitpost heeft zich voor een seizoen aan zijn nieuwe club verbonden.

Evora maakte de afgelopen tien jaar deel uit van de jeugdopleiding van de Rotterdammers en behoorde de afgelopen seizoenen tot de selectie van Jong Feyenoord. Ook trainde hij mee met de hoofdmacht en zat hij een aantal keer op de bank tijdens Eredivisie- en Europa League-wedstrijden.

“Elber heeft ons tijdens een stageperiode overtuigd van zijn keeperskwaliteiten”, reageert hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg op de komst van Evora, die in eerste instantie zijn wedstrijden lijkt te gaan spelen in de Keuken Kampioen Divisie.

“Hij heeft bij Feyenoord een goede opleiding gehad. We zijn benieuwd hoe Elber zich dit seizoen gaat ontwikkelen. In eerste instantie traint hij mee met de A-selectie, om vervolgens aan te sluiten bij Jong AZ”, sluit Brandenburg af.