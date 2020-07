Babel: ‘Programma’s als Veronica Inside hebben dit mogelijk gemaakt’

De opmerking die Johan Derksen onlangs over rapper Akwasi maakte in Veronica Inside heeft veel stof doen opwaaien in de voetbalwereld. Memphis Depay reageerde onder meer op de uitspraak van Derksen, terwijl de spelers van de Oranje-elftallen hebben besloten niet meer voor de camera van het programma te verschijnen. Ryan Babel is een van de voetballers die zich heeft uitgesproken tegen de manier waarop er over gekleurde spelers wordt gesproken en de aanvaller van Galatasaray geeft in gesprek met Vogue aan blij te zijn dat er ‘een begin is gemaakt tegen het structureel gepest en de discriminatie van zwarte en gekleurde voetballers’.

“Het is eigenlijk belachelijk als je je beseft wat er nou eigenlijk gebeurt. Ik speel in het Nederlands elftal, ik hoef dit absoluut niet te pikken om het feit dat ik een voetballer ben en in de ogen van mensen er constant boven moet blijven staan. Wij hoeven dit niet meer te pikken”, is hij stellig tegenover het magazine. “Ik sta achter mijn teamgenoten en alle andere voetballers die zich uitspreken. Wij zijn ook mensen met gevoel en het maakt niet uit hoe stoer je bent, zulke comments komen confronterend hard aan.”

Babel verwijst daarmee onder meer naar de opmerkingen die hij de afgelopen tijd op social media naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De aanvaller, die in de afgelopen maanden op huurbasis voor Ajax speelde, koos ervoor om op veel van de beledigingen zelf een reactie te plaatsen en deelde ook een Instagram Story van een dertienjarige jongen die hem uitschold. Babel geeft aan dat zijn reacties voortkwamen uit het gevoel ‘het zat te zijn’: “Ik ben geen robot die maar door kan blijven voetballen en werken zonder voor mezelf op te komen. Soms wil je ook de reacties zien en hoop je toch iemand van gedachten te kunnen laten veranderen.”

“Hoe ironisch is het dat je mensen hebt die je niet ‘mogen’ maar toch de tijd nemen om naar mijn profiel te komen en lelijke comments achter te laten én vervolgens mij aan te spreken op het feit dat ik mezelf verdedig. Op mijn account!” De 63-voudig international van het Nederlands elftal ziet dit als een goed voorbeeld van de ‘uitwerking van institutioneel racisme’: “Programma's zoals Voetbal Inside (nu Veronica Inside, red.) hebben dit mogelijk gemaakt, als jouw voorbeeld niks anders doet dan racistische opmerkingen maken naar zwarte/gekleurde voetballers dan denk jij dat je het ook mag. Totdat je op mijn pagina komt, dan laat ik soms weten dat ik er niet van gediend ben.”

Babel koos er daarom ook voor om de scheldpartij van de dertienjarige jongen te openbaren en verwijst daarbij naar zijn eigen drie kinderen: “Ik zou me kapot schamen als mijn zoon een profvoetballer een privébericht met zulke woorden had gestuurd, ik zou dat sowieso heel zorgwekkend vinden als mijn zoon dat überhaupt acceptabel gedrag zou vinden. Dus heb ik de comment gepost en het kleine jochie getagd in de hoop dat zijn ouders of iemand die hem kent ingrijpt... en dat gebeurde.”

Ondanks alle negatieve commentaren haalt Babel ook veel voldoening uit een groot deel van de comments op social media. De routinier merkt dat veel trouwe fans en ook teamgenoten contact zoeken om mooie momenten samen te delen en voelt over het algemeen ‘heel veel liefde’: “Alleen het momentum is er nu, wij willen niet meer verbaal onterecht aangevallen worden. Niet meer op social media en ook niet meer vanaf de tribune, helemaal als het de fans zijn van de club waarvoor je voetbalt.” Babel roept mensen dan ook op om hem op zijn prestaties te boordelen: “Ik weet echt wel wanneer ik slecht gespeeld heb hoor, maar ik ga geen scheldwoorden en racistische opmerkingen meer accepteren. Want dat heeft uiteindelijk niks met mijn spel en prestaties te maken maar met de haat in jouw hart.”