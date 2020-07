‘Trio Premier League-clubs verdringt zich om toptalent van Feyenoord’

Feyenoord dreigt op korte termijn een talentvolle speler uit de jeugdopleiding kwijt te raken. Volgens Football Insider wordt de zestienjarige vleugelaanvaller Gio-Renys Felicia nadrukkelijk gevolgd door scouts van Newcastle United, Brighton & Hove Albion en Crystal Palace. De drie Premier League-clubs willen het Feyenoord-talent deze zomer al naar Engeland halen, zo klinkt het.

Felicia, die tot nu toe een keer uitkwam voor Oranje Onder 15, maakte afgelopen seizoen veel indruk met zijn optredens in Feyenoord Onder-17. Met name de technische leiding van Newcastle United is erg gecharmeerd van de jonge buitenspeler en naar verluidt zijn the Magpies al bezig met een eerste bod op de Nederlander. Intern bij Feyenoord wordt Felicia door velen gezien als een toekomstige basisspeler van de hoofdmacht.

De begeerde Felicia kwam in 2019 in opspraak toen hij op Instagram drie Andreaskruisen, zichtbaar in het logo van Amsterdam, stuurde naar een fanaccount van Feyenoord. Dit deed de aanvaller kort na een 0-3 nederlaag van Feyenoord tegen Ajax, met als uitleg ‘dat hij voor Ajax was geworden’. De Feyenoord-leiding kwam destijds via Twitter al snel met tekst en uitleg: "Dit is opgepakt met de desbetreffende speler en niet iets is waar wij inhoudelijk op gaan reageren." Het is nooit duidelijk geworden of Felicia het bericht zelf stuurde of dat zijn account was gehackt.