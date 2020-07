‘Advocaat heeft extra optie door verrassend contractnieuws Feyenoord’

Eric Botteghin blijft alsnog langer verbonden aan Feyenoord, zo weet Feyenoord Transfermarkt dinsdag te melden. De 32-jarige centrumverdediger zet later deze week zijn handtekening onder een nieuw contract, zo klinkt het. Over de looptijd van de verbintenis is echter nog niets bekend. De oude verbintenis van Botteghin, sinds 2015 actief in De Kuip, liep op 1 juli af.

Het leek er lange tijd op dat Botteghin de Rotterdamse club met een transfervrije status zou verlaten. Voetbal International meldde in mei dat Antalyaspor concrete interesse had, al kwam een definitief akkoord met de Braziliaanse mandekker niet van de grond. Daarnaast zaten meerdere niet nader genoemde Italiaanse clubs naar verluidt achter de routinier aan. Het lijkt er nu dus op dat Botteghin kiest voor een langer verblijf bij Feyenoord, ondanks het feit dat hij onlangs intern al afscheid zou hebben genomen van diverse mensen binnen de organisatie.

Marcos Senesi geniet van het spelen in het Feyenoord-shirt

Mocht Botteghin op korte termijn daadwerkelijk zijn handtekening zetten onder een nieuwe verbintenis, dan begint de centrale verdediger aan zijn zesde seizoen als speler van Feyenoord. In 2015 kwam hij over van FC Groningen, dat 650.000 euro overhield aan de transfer. Botteghin veroverde tot dusver een landstitel, tweemaal de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal met het elftal van trainer Dick Advocaat. De teller staat op 14 doelpunten en 4 assists in 142 wedstrijden. Hij speelde in Nederland verder ook voor NAC Breda en PEC Zwolle.

Technisch directeur Frank Arnesen wist onlangs het aflopende contract van Leroy Fer al met twee seizoenen te verlengen. Daarnaast werden Mark Diemers (Fortuna Sittard), Bryan Linssen (Vitesse) en Christian Conteh (1. FC Sankt Pauli) naar Rotterdam-Zuid gehaald. Aan de andere kant is er twijfel over het aanblijven van Marcos Senesi, die nadrukkelijk gevolgd wordt door onder meer Sevilla. Volgens RTV Rijnmond vraagt Arnesen minstens twintig miljoen euro voor de Argentijnse verdediger.