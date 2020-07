ADO Den Haag maakt melding van twee positieve coronatests

ADO Den Haag laat dinsdagmiddag via de officiële kanalen weten dat twee personen binnen de club positief zijn getest op het coronavirus. Het gaat hierbij om een speler en een andere medewerker. Beide personen hebben geen klachten, maar zijn wel direct in thuisquarantaine gegaan.

Om welke speler het precies gaat is niet bekendgemaakt. Maandag werden tijdens de eerste training van de club spelers, de technische staf en enkele personeelsleden getest op het coronavirus. Na afloop van deze training werden de testresultaten bekendgemaakt en kwamen ook de positieve gevallen aan het licht.

Na de positieve testresultaten zijn ook de overige personeelsleden van de club getest, waaronder de werknemers die op de kantoren in het Cars Jeans Stadion werken. Eind deze week zal ADO opnieuw alle personeelsleden testen op het coronavirus.

De fanshop in het stadion van ADO is inmiddels uit voorzorg gesloten. De Hagenaars spelen op 31 juli een oefenwedstrijd tegen MVV Maastricht, maar het is nog niet duidelijk of dit treffen door kan gaan. Omroep West heeft van de KNVB te horen gekregen dat de club met de GGD en de lokale autoriteiten af zal moeten stemmen of het duel doorgang kan vinden.