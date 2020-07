Renato Tapia strijkt na vertrek bij Feyenoord neer in LaLiga

Renato Tapia heeft een nieuwe club gevonden na zijn transfervrije vertrek bij Feyenoord. De middenvelder uit Peru heeft zich verbonden aan Celta de Vigo, zo maken de Spanjaarden dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Tapia heeft een contract tot medio 2024 getekend bij zijn nieuwe werkgever.

De 24-jarige Peruviaan gaat zodoende aan de slag in LaLiga. Celta slaagde er in het onlangs afgelopen seizoen op het nippertje in om zich te handhaven op het hoogste niveau. De Galiciërs besloten het voetbaljaar uiteindelijk als nummer zeventien, met een punt meer dan het wel gedegradeerde Leganés.

Tapia is de eerste aanwinst voor het aankomende seizoen. De middenvelder kon gratis worden ingelijfd, aangezien zijn contract in Rotterdam op 30 juni afliep. De 53-voudig international van Peru kwam in het afgelopen seizoen vijftien keer in actie namens Feyenoord in de Eredivisie. Hoewel hij in de eerste maanden het seizoen nog regelmatig in de basis begon, moest hij onder Dick Advocaat genoegen nemen met een bijrol.

Tapia speelde in totaal 69 officiële wedstrijden voor Feyenoord, maar slaagde er eigenlijk nooit in om een onbetwiste basisplaats te veroveren. De middenvelder werd vier jaar geleden voor anderhalf miljoen euro overgenomen van FC Twente en werd in de eerste helft van 2019 nog op huurbasis bij Willem II gestald. Na zijn terugkeer uit Tilburg was er sprake van een mogelijke transfer naar Lokomotiv Moskou, die uiteindelijk echter niet doorging. Doordat ook Boca Juniors en Celtic tijdens de winterse transferperiode niet doorpakten, blijft Feyenoord nu met lege handen achter.