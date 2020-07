‘20-voudig kampioen wil Eredivisie-clubs aftroeven met komst Eljero Elia’

Eljero Elia is naar eigen zeggen reeds in contact geweest met ADO Den Haag en FC Twente, terwijl Arjen Robben hem namens FC Groningen heeft benaderd. De vleugelaanvaller kan echter met Panathinaikos ook kiezen voor een nieuw avontuur in het buitenland, zo verzekert Voetbal International dinsdag. Elia beschikt bij de kersverse kampioen Istanbul Basaksehir over een contract dat op 6 augustus afloopt.

Voorzitter Vasilios Konstantinou is erg gecharmeerd van de dertigvoudig international van het Nederlands elftal en de preses van twintigvoudig kampioen Panathinaikos onderzoekt de mogelijkheden om Elia naar Griekenland te halen. Bij de topclub uit de hoofdstad Athene staan onder meer Yassin Ayoub en Bart Schenkeveld onder contract, twee spelers die net als de 33-jarige vleugelaanvaller een verleden hebben bij Feyenoord.

ADO maakt werk van terugkeer Elia; Robben zocht ook contact

Eljero Elia lijkt Istanbul Basaksehir transfervrij te verlaten. Een terugkeer in de Eredivisie behoort zeker tot de mogelijkheden. Lees artikel

Elia liet maandag aan De Telegraaf weten dat hij het een eer vindt dat Robben via WhatsApp contact met hem had gezocht. "Natuurlijk is het heel eervol als Arjen je belt en met je wil samenspelen", zo stelde de routinier. "Arjen is voor mij een voorbeeld qua manier van spelen, maar vooral qua leven voor de sport." Elia hield desondanks een slag om de arm wat betreft zijn toekomst op clubniveau. "Ik houd alle opties open. Mijn zaakwaarnemer Frank Schouten en ik gaan nu even heel goed kijken wat het beste bij me past." Volgens Elia is er tevens interesse uit de Premier League, Bundesliga en Serie A.

Voor Elia is het seizoen bij Istanbul Basaksehir overigens nog niet voorbij. Begin augustus wacht namelijk het tweeluik met FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League. De verwachting is dat de voormalig aanvaller van onder meer Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen en Southampton daarna een definitief besluit neemt wat betreft zijn toekomst op clubniveau.