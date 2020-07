‘Zeer actief Chelsea schakelt door naar deals met West Ham en Barça’

Chelsea heeft Hakim Ziyech en Timo Werner al binnen voor het aankomende seizoen en hier blijft het waarschijnlijk niet bij. De overgang van Kai Havertz naar Stamford Bridge lijkt slechts een kwestie van tijd en ook Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico wordt inmiddels genoemd als aanwinst. The Times weet toe te voegen dat the Blues ook azen op deals met West Ham United en Barcelona voor respectievelijk Declan Rice en Marc-André ter Stegen.

Of Chelsea erin gaat slagen om dit duo binnen te halen valt overigens nog te bezien. De Londenaren hebben stadsgenoot West Ham aangeboden om Michy Batshuayi en Ross Barkley in een eventuele deal te betrekken, maar hier lijken the Hammers geen trek in te hebben. West Ham is niet van zins om Rice, die door Chelsea-manager Frank Lampard wordt gezien als de ideale man om voor zijn verdediging te zetten, te verkopen en zit ook niet te wachten op de komst van Batshuayi en Barkley.

De komst van Ter Stegen wordt door The Times zelfs omschreven als een ‘onmogelijke droom’. De doelman is al enige tijd in gesprek met Barcelona over een verlenging van zijn nog tot medio 2022 doorlopende contract en alle betrokken partijen lijken uit te zijn op een langere samenwerking.

Zolang Ter Stegen zijn krabbel nog niet onder een nieuwe verbintenis heeft gezet, lijkt Chelsea van plan om een poging te wagen en de Engelsen zijn bereid om Kepa Arrizabalaga de omgekeerde weg te laten bewandelen. Mocht het niet lukken om Ter Stegen binnen te halen, dan hebben the Blues ook Atlético Madrid-doelman Jan Oblak op de korrel. De naam van André Onana passeerde in de afgelopen weken ook meerdere malen de revue in de Engelse transferrubrieken.