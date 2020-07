Talpa-directeur drukt overlevingskans Veronica Inside uit in procenten

Het voortbestaan van het televisieprogramma Veronica Inside in de huidige bezetting staat nog steeds op losse schroeven. René van der Gijp en Johan Derksen hebben hun twijfels geuit over een verdere samenwerking met presentator Wilfred Genee, wat inmiddels ook is doorgedrongen tot de top van Talpa. Televisie- en radiodirecteur Paul Römer weigert voorlopig echter om een definitief oordeel te vellen over de toekomst van de populaire voetbaltalkshow.

Römer kan ook niet met zekerheid zeggen dat het trio bestaande uit Genee, Van der Gijp en Derksen ongewijzigd blijft. "Ik wou dat ik het wist", verzucht de Talpa-directeur dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De topbestuurder kijkt terug op een zeer roerige tijd op televisiegebied, mede door het aanhoudende debat over racisme in Nederland. "We leven in een ingewikkelde, gevoelige tijd. Ik denk dat de corona-isolatie daarbij ook niet geholpen heeft. Er is een hoop opgekropte energie. Dit was een lont in een kruitvat."

Hiermee verwijst Römer naar de thema-uitzending van Veronica Inside in juni, waarbij Derksen en Van der Gijp met oud-voetballer Dries Boussatta en advocaat Natacha Harlequin discussieerden over onder meer racisme en discriminatie in de sportwereld. "Die uitzending was niet zo slecht. Maar de manier waarop de heren vervolgens de discussie met elkaar in de openbaarheid voerden; zo maak je een crisis alleen maar erger. Ik denk verder dat we niet moeten onderschatten hoe groot de druk is op deze mannen in hun privéleven. Het is uit de hand gelopen."

Derksen en Van der Gijp vonden dat Genee zich tijdens de uitzending oncollegiaal had opgesteld, waardoor er grote twijfel is over de toekomst van het televisieprogramma. Römer houdt het voorlopig op fifty-fifty. "Waarbij het glas halfvol is. Maar het moet wel VI blijven. Als het zouteloos en nikserig wordt, is het VI niet meer. Daarvoor zullen deze drie mannen wel met elkaar een sessie moeten hebben, waarin ze uitspreken of er genoeg vertrouwen is voor een doorstart. Ze moeten het zelf doen. Dat is ook hoe ze binnenkwamen bij Talpa. Ze zijn heel zelfstandig en dulden geen inmenging van wie dan ook", aldus Römer.