Dean Henderson wil absoluut geen back-up van de bekritiseerde David de Gea zijn bij Manchester United. Volgende week praat de doelman, die de afgelopen twee jaar werd verhuurd aan Sheffield United, met de leiding over zijn toekomst. (Daily Mail)

Southampton gaat de afkoopclausule van twaalf miljoen euro van Mohammed Salisu lichten. De centrale verdediger van Real Valladolid gaat in Engeland ruim 38.000 euro per week verdienen. (Football Insider)