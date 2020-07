‘Bayern hoort forse salariseis van 20 miljoen en vreest doemscenario’

David Alaba wil een forse salarisverhoging bij Bayern München, zo verzekert onder meer Sport1 dinsdag. De centrale verdediger heeft via zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi aan de leiding van Bayern doorgegeven dat hij een jaarsalaris van twintig miljoen euro verlangt. De Oostenrijks international is volgens Zahavi een van de beste centrale verdedigers ter wereld en bij die status hoort een 'passend' salaris. Bayern moet nog officieel reageren op het voorstel.

De 28-jarige verdediger ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast bij der Rekordmeister. Hij ziet een langer verblijf bij Bayern naar verluidt wel zitten en kan zich zelfs voorstellen dat hij zijn loopbaan bij de Duitse grootmacht beëindigt. Alaba wil dan wel in financieel opzicht voldoende waardering voelen. Gesprekken tussen Bayern en de entourage van de stopper liggen momenteel stil en een nieuwe onderhoud staat nog niet gepland.

De 72-voudig international wil zich nu focussen op het vervolg van de Champions League. Zodra het avontuur van Bayern in het miljardenbal voorbij is, zullen de gesprekken weer worden opgepakt. Alaba heeft echter geen haast. Als er geen oplossing wordt gevonden en er ook geen enkele club kan voldoen aan de vraagprijs, dan is het erg goed denkbaar dat Alaba medio 2021 transfervrij vertrekt. Bayern hoop dit scenario te voorkomen, maar wil niet tegen elke prijs een nieuwe deal aangaan.

Zowel Real Madrid als Barcelona is uit de race voor Alaba vanwege financiële problemen, zo luidt de berichtgeving. De centrumverdediger, voorheen actief als linkervleugelverdediger, kan in 2021 eventueel alsnog naar Barcelona, aangezien Zahavi goede contacten heeft met de Catalaanse topclub. De enige geïnteresseerde clubs die Alaba kunnen betalen deze zomer zijn Manchester City en Chelsea.