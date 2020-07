‘PSV ziet opnieuw gegadigde afhaken vanwege te hoge vraagprijs’

De kans dat Robbin Ruiter PSV deze zomer inruilt voor Willem II is bijzonder klein, zo verzekert het Brabants Dagblad dinsdag. De Tilburgers willen naar verluidt niet voldoen aan de vraagprijs van 400.000 euro voor de 33-jarige doelman. De verwachting is dat de transfersom nog naar beneden gaat naarmate het nieuwe seizoen nadert, maar daar wil Willem II niet op wachten. Men wil volgende week maandag per se met een nieuwe sluitpost aan de voorbereiding op de nieuwe jaargang beginnen.

De Tricolores zoeken naarstig naar een opvolger van Timo Wellenreuther, die onlangs de overstap maakte richting Anderlecht. Piet Velthuizen staat volgens bovengenoemde krant eveneens op het lijstje van technisch directeur Joris Mathijsen. De voormalig keeper van onder meer Vitesse en AZ trainde in de voorbereiding op het seizoen 2019/20 al enige tijd mee met Willem II, al kwam het destijds niet tot een definitieve deal. Enkele maanden later lukte het hem ook niet om een basisplaats te veroveren bij Telstar. De clubloze Joe Hart lijkt vanwege financiële redenen niet haalbaar.

Ruiter was vorige week nog in beeld bij sc Heerenveen. De Friezen zijn echter afgehaakt in de strijd om de ervaren doelman, wiens contract bij PSV nog een seizoen doorloopt. Ook in dit geval was de vraagprijs een te groot struikelblok. Een tussentijds vertrek uit Eindhoven ligt in de lijn der verwachtingen. De PSV-leiding wil niet dat Ruiter volgend jaar gratis de deur uitloopt. Hij moet in de selectie van trainer Roger Schmidt concurrenten Lars Unnerstall en Jeroen Zoet voor zich dulden.

De reservedoelman van PSV kwam vorig jaar zomer over van Sunderland. In zijn eerste jaar in Eindhoven kwam hij tot twee optredens in de hoofdmacht en een wedstrijd in het shirt van Jong PSV. Ruiter stond eerder in zijn loopbaan onder contract bij FC Volendam en FC Utrecht.