Kleedkamerfoto verraadt serieuze klachten bij Matthijs de Ligt

De schouderblessure van Matthijs de Ligt lijkt ernstiger dan algemeen wordt aangenomen. De centrumverdediger van Juventus plaatste na afloop van het thuisduel met Lazio (2-1) een foto waarop hij te zien is met een brace en een icepack op zijn schouder. Ondanks de kwetsuur kan de international van het Nederlands elftal, samen met ploeggenoot Merih Demiral, nog wel lachen, zeker omdat de landstitel in de Serie A aanstaande is.

De Ligt heeft al enige tijd behoorlijk last van zijn schouder. Vorige week woensdag tegen Sassuolo (3-3) kwam dat meermaals tot uiting. De van Ajax overgekomen mandekker moest zelfs langdurig behandeld worden, al kan hij de midweekse wedstrijd wel uitspelen. Trainer Maurizio Sarri had zo zijn twijfels in aanloop naar de clash met Lazio. Desondanks verscheen De Ligt gewoon aan de aftrap in Turijn, met Leonardo Bonucci als zijn partner in het centrum van de Juventus-verdediging. Wat volgde was een degelijk en haast foutloos optreden, wat hem op lovende kritieken in de Italiaanse media kwam te staan.

In de pers, en naar verluidt ook intern bij Juventus, wordt echter gesuggereerd dat een operatie aan de schouder onvermijdelijk is geworden voor De Ligt. Laatstgenoemde hoopt dat hij het seizoen in de Serie A, dat nog vier speelronden duurt, ondanks de hardnekkige blessure kan afmaken. Daarnaast hoopt de Oranje-international met Juventus te kunnen aantreden tegen Olympique Lyon op 7 augustus in de achtste finale van de Champions League, Daarna gaat hij direct onder het mes, zo klinkt het. De verwachting is dat De Ligt in dat geval een gedeelte van het nieuwe seizoen moet missen.