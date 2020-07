Eliminatie Serie A-topscorer levert De Ligt lovende kritieken op in Italië

De kans is groot dat Matthijs de Ligt zijn eerste seizoen bij Juventus afsluit met de landstitel. De koploper in de Serie won maandagavond met 2-1 van Lazio en zette hierdoor een reuzenstap richting de Scudetto. In de Italiaanse media is men overwegend positief over het optreden van De Ligt, die samen met Leonardo Bonucci het hart vormde van de defensie van La Vecchia Signora.

Volgens Juve FC kende De Ligt, nog altijd niet helemaal hersteld van een lichte schouderblessure, een solide start van de ontmoeting met Lazio. "Hij had de aanvallers van Lazio voor het grootste gedeelte van de wedstrijd onder controle." Als rapportcijfer wordt een 6,5 uitgedeeld. Tuttojuve komt tot dezelfde beoordeling wat betreft het optreden van de Oranje-international. "Felipe Caicedo en Ciro Immobile (topscorer met 29 treffers, red.) kwamen nauwelijks in het stuk voor. En dat met een bandage om de schouder en de ogen van de medische staf constant op hem gericht." Il Messaggero deelt eveneens een 6,5 uit en noemt De Ligt de ‘bekende muur’ in de Juventus-defensie.

Cristiano Ronaldo maakte even hiervoor al zijn eerste van de wedstrijd en is nu Ciro Immobile voorbij! ???? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 20 juli 2020

De lokale krant Corriere Torino zag De Ligt bovenal een degelijke wedstrijd afleveren, met een 6 als eindresultaat. Tuttomercatoweb omschrijft de Nederlander in Italiaanse dienst als een ‘verdediger van graniet’. Ook in deze beoordeling komt een 6,5 naar voren. In de optiek van de analisten van Calciomercato verdient De Ligt een 6 voor zijn bijdrage aan de krappe zege op Lazio, dat definitief lijkt te zijn afgehaakt in de strijd om het kampioenschap. Juventusnews24 rept over een ‘foutloos optreden’ van de voormalig Ajacied, terwijl Fanta Magazine vooral onder de indruk is van het feit dat de aanvalslinie dankzij De Ligt volstrekt onzichtbaar was in Turijn.

De Italiaanse kranten schonken tevens aandacht aan Djavan Anderson, die voor het eerst een basisplaats had bij Lazio. Calciomercato vindt het knap dat de middenvelder zich niet liet afbluffen door Douglas Costa en Juan Cuadrado. Als beloning krijgt de Nederlander een 6,5 op zijn rapport. Corriere Torino, dat een 6 uitdeelt, is vooral onder de indruk van de stormachtige ontwikkeling die hij doormaakt in de Serie A. Fanta Magazine geeft Anderson een 6. Zijn brutale persoonlijkheid is volgens het medium een goede eigenschap om te slagen in de Serie A. De 25-jarige Lazio-speler was tegen Juventus de meest linkse middenvelder in een 3-5-2-systeem. Twintig minuten voor tijd werd hij vervangen.